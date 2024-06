MÁS DE $48 MILLONES RETIENE TESORERÍA POR DEUDAS DE PENSIONES ALIMENTICIAS EN MAGALLANES

​Esta medida, junto con otras sanciones aplicadas a los deudores, refuerza el compromiso del gobierno con la equidad de género y los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La Operación Renta 2024, liderada por la Tesorería General de la República (TGR), ha concluido de manera exitosa en la región de Magallanes, la cual incluyó un total de $48 millones 363 mil 14 pesos retenidos a 177 personas debido a deudas de pensiones alimenticias, beneficiando directamente a niños, niñas y adolescentes en la región. Esta medida, que busca asegurar que los deudores cumplan con sus obligaciones legales y apoyen a las familias que dependen de estos fondos, es parte de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos.

Así lo destacó este martes Alejandra Ruiz Ovando, SEREMI de la Mujer y la Equidad de Género, quien junto al SEREMI de Hacienda Álvaro Vargas Riquelme, SEREMI de Gobierno Andro Mimica Guerrero, y el Tesorero Regional (s) Fernando López Olmos, dieron cuenta de las cifras de la Operación Renta 2024 a nivel regional desde las dependencias de Tesorería General de la República.

"La Operación Renta de este año ha sido fundamental para proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes en Magallanes. Hemos logrado que 177 personas que formaban parte del registro de deudores, regularicen su situación. La ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas facilita el trámite de pago y por lo tanto, facilita la vida las mujeres, quienes son las principales usuarias de esta ley. Por ello, como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y como Estado, el llamado que hacemos es a ponerse al día, para cumplir con los derechos de las infancias”, explicó la SEREMI de la Mujer Alejandra Ruiz.

Por su parte, el SEREMI Álvaro Vargas, detalló: “desde Hacienda quisiéramos destacar el proceso, donde participaron 45 mil contribuyentes en Magallanes que hicieron su declaración de renta, de los cuales más de 20 mil personas tuvieron devolución de impuestos por un monto total de cerca de $17 mil millones de pesos. De estos, 177 personas tuvieron una retención por el no pago de pensión de alimentos. Hay que destacar que el año pasado el número fue menor, de 52 personas (…) Entonces estamos muy contentos porque es un proceso que funciona y es uno de los principales hitos de recaudación del Estado, ya que cerca del 30% de los ingresos son por estos impuestos”.

En tanto, el SEREMI de Gobierno Andro Mimica subrayó la ejecución de políticas públicas dirigidas al bienestar de las familias: “Nuestro Gobierno tiene un compromiso con el desarrollo, la dignidad y la integridad de cada una de las niñas y niños y en ese sentido, hemos hecho los esfuerzos necesarios para poder brindar mayor seguridad a cada una de ellas y ellos, pero también de la familia, y en eso no solamente hemos avanzado en esta ley de pago efectivo de pensiones, sino además en la instalación de las Oficinas Locales de Protección de la Niñez en cada una de las comunas, faltando solamente Punta Arenas. En la región de Magallanes estamos trabajando también en el Sistema Nacional de Cuidados, que beneficia mayoritariamente a las mujeres, quienes ejercen esta labor de cuidado”.

Datos Regionales

En la Operación Renta 2024 se efectuaron en total 177 retenciones por Deuda de Alimentos los cuales totalizan $48.363.014 pesos. Las retenciones realizadas se distribuyeron principalmente en Punta Arenas (136 retenciones por $41.804.486) y Puerto Natales (32 retenciones por $5.888.548). Además, se registraron retenciones en las comunas de Porvenir (6 retenciones por $421.868), Río Verde (1 retención por $222.294), Antártica (1 retención por $8.504), y Cabo de Hornos (1 retención por $16.684).

Al 31 de enero de 2024, el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos contaba con 2 mil 314 personas registradas como deudores vigentes en Magallanes, de las cuales el 95% son hombres. El total de alimentarios afectados en la región asciende a 3 mil 044, con una deuda acumulada de $2,449,366,900 pesos.

Consecuencias de estar en el Registro de Deudores

Además de retener las devoluciones de impuestos, las personas inscritas en el Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos enfrentan varias sanciones: en la venta de inmuebles o vehículos, se exige que las ganancias se destinen al pago de las deudas de alimentos. Además, no pueden renovar licencias de conducir ni pasaportes, salvo en casos especiales autorizados por el tribunal. Al contratar o ascender en alguno de los tres poderes del Estado, se retendrá un porcentaje del sueldo del deudor para pagar la deuda. Aquellos obligados a realizar Declaración de Intereses y Patrimonio deben incluir sus deudas alimenticias, y quienes postulen a adoptar serán verificados para asegurarse de no estar en el registro de deudores.

La ley N°21.389, que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, tiene como objetivo promover el pago de estas pensiones. Esta ley dispone medidas respecto a deudores que deban pensión por tres meses consecutivos o cinco discontinuos, cuando así lo ordene una resolución judicial. Mientras el Registro Nacional de Deudores crea incentivos para el pago de deudas mediante sanciones a la morosidad, la ley de Responsabilidad Parental establece mecanismos de pago efectivo para las pensiones adeudadas, establece una institucionalidad sólida para asegurar que las pensiones de alimentos se paguen, siendo ahora el Estado el ente persecutor del patrimonio del deudor.