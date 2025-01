ANTE AUMENTO DE PASAJEROS INGRESANDO AL PAÍS, SAG REITERA LLAMADO A ANTICIPAR TRÁMITE DE DECLARACIÓN JURADA CONJUNTA

Durante lo que va del año 2025, hasta el 20 de enero, el Servicio Agrícola y Ganadero de la región de Magallanes ha inspeccionado más de 93.500 pasajeros/as que han ingresado por los 14 controles fronterizos marítimos, aéreos y terrestres existentes en la región.

Este importante volumen de inspecciones realizadas durante la primera quincena de 2025, se espera que aumente exponencialmente durante lo que resta de la época estival, en atención a las 130 recaladas de cruceros programadas para la temporada y que, a la fecha, ya bordea los 5.500 pasajeros/as inspeccionados/as por el Servicio. A esto se suma la recepción de aeronaves que se realiza a chárteres turísticos provenientes de la Antártica y a aquellos en tránsito desde Islas Malvinas, los que superan los 800 pasajeros/as ingresados/as e inspeccionados/as. En cuanto a controles fronterizos terrestres, Integración Austral, en la provincia de Magallanes; San Sebastián y Bellavista, en la insular Tierra del Fuego; y en los controles terrestres de la provincia de Última Esperanza: Río don Guillermo, Casas Viejas y Cerro Dorotea, la inspección ha alcanzado a más de 87.000 usuarios/as que han ingresado a el país, destacando el control Cerro Dorotea, cuya característica de paso vecinal, por la cercanía entre las localidades chilena de Puerto Natales y la trasandina Río Turbio, supera el promedio de más de 1.000 pasajeros/as inspeccionados al día.

Por ello, y para evitar multas y/o demoras en el ingreso al país, desde la dirección regional de SAG Magallanes reiteran el llamado a quienes ingresan al país a adelantar el trámite de Declaración Jurada que deben realizar todas las personas mayores de 18 años utilizando alguna de las herramientas digitales de la institución, a fin de agilizar el trámite, evitando eventuales problemas de conectividad a internet que puede haber en las fronteras por el alto flujo de usuarios, o la demora que puede significar completar un nuevo documento cuando este presenta errores en el llenado.

En este sentido, precisaron que el Servicio dispone de un formulario digital, que no es necesario imprimir, al que se puede acceder hasta un día antes de la llegada a Chile desde un dispositivo móvil, a través de www.ingresoachile.cl o escaneando los códigos QR disponibles en los puntos de ingreso; a través del tradicional formulario Declaración Jurada Conjunta ADUANA-SAG, que se encuentra en la web institucional en formato editable, pero que debe imprimirse previo al arribo al control fronterizo para ser presentado en papel. En ambos casos, y antes de completar, se recomienda leer el contenido con atención, para informarse de los productos que debe declarar, y luego completar todos los campos del formulario.

Christian von Moltke Cornils, encargado regional de control frontera de SAG Magallanes, explicó que en lo que va del año, el volumen de intercepciones, alcanza los 1.540 kilos, y dentro de los principales productos interceptados en la región, se encuentran productos cárnicos, futas y verduras, legumbres y miel, entre otros.

"Es importante que la ciudadanía comprenda que los productos que son interceptados, son eventuales portadores de plagas o enfermedades que pueden afectar la sanidad animal y vegetal del país, y es por ello, que dichos productos son incinerados a fin de evitar la introducción de elementos que puedan dañar la producción silvoagrícola y los recursos naturales del país. Ante la duda sobre si un producto de origen animal o vegetal, o incluso, si una artesanía puede entrar o no Chile, la recomendación es que declare que SI, porta productos, a fin de que sea un/a inspector/a del Servicio quien luego de una revisión verifique si el producto es de riesgo o no, permitiendo o no el ingreso al país", explicó von Moltke.

La recomendación es a informarse, previamente, ya sea por los canales oficiales de la institución, consultando a inspectores/as previo a la salida del país, o a través de la página institucional, donde es posible revisar los productos que pueden ingresar como equipaje acompañado en el enlace https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/productos-de-origen-vegetal-yo-animal-artesanias-y-otros

Finalmente, en el enlace https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/ingreso-o-salida-de-mascotas-y-especies-animales-y-vegetales-protegidas se podrá acceder a los requisitos sanitarios y de vacunación para viajar con mascotas al extranjero.

Para consultas sobre esta u otras materias de atingencia SAG escríbanos a [email protected]

