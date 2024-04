BANCOESTADO LANZA PROGRAMA MUNDO VERDE MIPYME PARA APOYAR LA TRANSFORMACIÓN ENERGÉTICA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

​Con el objetivo de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas en su transformación energética y, de esta forma, seguir disminuyendo las emisiones operacionales propias y financiadas, BancoEstado dio a conocer hoy el programa Mundo Verde MiPyme en el Día Mundial de la Tierra.



Al respecto, el presidente de BancoEstado, Daniel Hojman, comentó que el programa es muy importante para la institución, porque “nuestro objetivo central es promover una economía que esté línea con la sostenibilidad”, destacando que “somos el primer banco público del mundo en comprometerse con la carbono neutralidad al año 2030 en emisiones operacionales y al 2050 en emisiones financiadas, junto al grupo de bancos que conforman el Net Zero Banking Alliance y la Campaña Race to Zero de Naciones Unidas”.



En este sentido, añadió que “entendemos que las finanzas verdes son fundamentales para empujar a las empresas y a las organizaciones a hacer las transiciones que se requieren para avanzar en esta materia y ayudar a mitigar el impacto del cambio climático en el país”.



La iniciativa, pionera en la industria, cuenta con una plataforma web con información sobre diversos proyectos, además de la oferta verde que tiene el banco.



La gerenta Comercial de BancoEstado, Soledad Ovando, sostuvo que “estamos súper comprometidos con las empresas del país y este programa busca liderar este camino hacia la reconversión energética de las Mipymes, entregándoles información y asesoría, conectándolos a proveedores y proporcionándoles el financiamiento que necesitan”.



La plataforma verde.emprendebancoestado.cl ya se encuentra disponible y permite a MiPymes transitar desde una idea hacia un proyecto concreto en tres pasos: el primero, entrega orientación en las tecnologías, los beneficios y los costos de su implementación. El segundo, permite conectar a los usuarios con los programas públicos y con las empresas en alianza, para así obtener la cotización de su proyecto. Finalmente, en el tercer paso, el usuario puede solicitar financiamiento, a través de un formulario en línea.



Durante el lanzamiento del programa participaron las instituciones y empresas que forman parte de éste: Agencia de Sostenibilidad Energética, CORFO, Anesco Chile, Sercotec, Comisión Nacional de Riego; Anwo, Enel X, Andes Motor, Smart Cargo, SKC, las filiales Flux Solar y Voltex de Copec, Hyundai Camiones y Buses, Kaufmann y Saesa Innova.