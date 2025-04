COMUNIDAD CELEBRA FUTURA INSTALACIÓN DE PRIMERA SUCURSAL DE BANCOESTADO EN PUERTO WILLIAMS

Hace más de 30 años, Teresa Muñoz Jorquera es dueña del bazar y cordonería “El Esfuerzo”, en Puerto Williams. Desde 2012, en su local ubicado en el Centro Comercial, opera una de las Cajas Vecinas del BancoEstado, siendo la más antigua de este servicio en la capital provincial.



Tras el reciente anuncio de instalación de la primera sucursal permanente del organismo bancario en la ciudad de Isla Navarino, la locataria comercial no escondió su satisfacción. “Me parece espectacular, porque yo he sido la única caja que ha funcionado aquí en todo este tiempo, pero no da abasto. Hay algunos trámites que no se pueden hacer, y el BancoEstado es muy importante que se instale acá. Si cierro, es como que se cerró el banco en Puerto Williams. Yo salgo de vacaciones y la gente me llama, porque no tiene otro lugar. He pagado hasta pensiones alimenticias desde Linares para salvar a mis clientes”, comentó Muñoz.



Así como ella, las autoridades locales demostraron su felicidad por esta anhelada noticia dada a conocer por el presidente de BancoEstado, Daniel Hojman, en la Cuenta Pública 2024 llevada a cabo en Santiago. Una de ellas, la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, recalcó que esta decisión “refuerza la visión descentralizadora del Gobierno del Presidente Gabriel Boric en ir mejorando el desarrollo económico y la calidad de vida de las personas. Esta sucursal mejorará el acceso a servicios en la ciudad más austral del mundo, por lo que valoramos el anuncio de la nueva sucursal permanente de BancoEstado en Puerto Williams”.



Una de las vecinas que igualmente catalogó positivamente esta noticia fue Anaís Guerra, quien ha tenido dificultades en procesos cotidianos como apertura de cuenta de ahorro de vivienda, desbloqueo de cuenta, entre otros, al no encontrarse una sucursal permanente en la ciudad. “Nos da la posibilidad y accesibilidad para poder adquirir distintos servicios dentro de BancoEstado. Es súper complejo el hecho de que si se pierde una tarjeta, hay que incluir traslado o pagar alojamiento a Punta Arenas. Son barreras que nos limitan la accesibilidad hacia este servicio que debería de haber estado hace mucho tiempo en Puerto Williams. Esto nos ayuda un poquitito a dejar de tener estos problemas administrativos, así que estoy contenta porque al fin vamos a tener la posibilidad de tener BancoEstado”, comentó.



En tanto, el vecino Eugenio Berríos opinó que “me parece una interesante y necesaria manera de que el banco finalmente se instale después de muchos años siendo requerido por la comunidad. Yo espero que se pueda tramitar todo. En realidad, hoy día la gente maneja sus cuentas a través de la Caja Vecina que tiene muchas limitaciones, y yo espero que el banco sea un banco con todas las normas, a través de un agente que pueda otorgar crédito, que se puedan pedir cuentas, que sea de consulta directa. No tener que estar haciendo consultas a Punta Arenas, donde realmente el trámite es mucho más largo”.



Cabe recordar que hace más de 15 años, ejecutivos de BancoEstado de Punta Arenas concurren periódicamente a dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena para realizar atenciones presenciales a usuarias y usuarios.



Sin embargo, con la instalación de una sede permanente, que se convertirá en la más austral del país, Hojman destacó que “va a tener un impacto económico y social en los más de 1.900 habitantes de Cabo de Hornos. Puerto Williams es un centro que está creciendo en población, que está creciendo también en el flujo de turistas, que está creciendo también como puerta de entrada a la Antártica, y por eso creemos también que con la apertura de esta sucursal hay un hecho vinculado con la presencia del Estado en puntos que son importantes para la soberanía nacional”.