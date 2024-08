BRANKO C. LUCERO: PROMESA MAGALLÁNICA DEL BÁSQUETBOL ES NOMBRADO EN EL CLUB DEPORTES VALDIVIA

​El joven jugador de básquetbol Branko C. Lucero, de 21 años, ha sido recientemente nominado al Club Deportes Valdivia, consolidando su lugar en la escena profesional del baloncesto chileno. Originario de la Región de Magallanes, Branko comenzó su trayectoria deportiva en su tierra natal, destacando desde sus inicios como ex alumno del Colegio Charles Darwin.



Su talento y dedicación lo llevaron a integrarse en diversos equipos a lo largo de su carrera. Luego de destacar en el Club Alemán de Puerto Varas, su rendimiento sobresaliente le abrió las puertas a la liga profesional, formando parte del equipo adulto Atlético de Puerto Varas. Posteriormente, su carrera lo llevó a España, donde jugó en el Club Torrejón de Madrid, para luego regresar a Chile y unirse al Club Las Ánimas de Valdivia. Cabe destacar que su debut como adulto en la región fue con el equipo de Inacap, donde empezó a mostrar su potencial en la categoría mayor.



A pesar de los desafíos, Branko ha demostrado una resiliencia y fortaleza admirable. Tras un proceso de recuperación de una cirugía pilonidal que lo mantuvo alejado de las canchas por cerca de seis meses, ha logrado regresar con fuerza para disputar la Copa Chile. Este logro es un testimonio de su perseverancia y pasión por el deporte. Entre sus principales méritos se destacan haber sido seleccionado a nivel escolar, regional y nacional, dejando en alto el nombre de Magallanes en cada etapa de su carrera.



Al cierre de esta importante etapa en su vida deportiva, Branko expresó su agradecimiento a todos quienes lo han apoyado en este camino. Destacó el respaldo incondicional de su familia, especialmente su madre Daniela Lucero, abuela y hermano Mirko. También reconoció el apoyo que recibió del Gobierno Regional, de la mano de don Jorge Flies, del alcalde de Punta Arenas, don Claudio Radonich, y de la Secretaría Ministerial de Educación de Magallanes. Asimismo, agradeció al doctor Javier Gómez y a su kinesiólogo Cristian Cárcamo del Centro Cardiometabolik, así como a los clubes Cordenap y Español, que facilitaron sus gimnasios durante su proceso de recuperación. Branko también extendió su gratitud a sus amigos cercanos, quienes lo acompañaron en este duro proceso, y a su agente, Francisco Zepeda, ex jugador y seleccionado chileno de básquetbol, quien ha sido clave en su desarrollo profesional.



Francisco Zepeda comentó sobre el futuro del joven magallánico: “El potencial de Branko es importante; muchos quieren llegar a las grandes ligas y pocos logran hacerlo y mantenerse en el tiempo. A sus cortos 21 años, su disciplina y pasión por el básquetbol lo han llevado a uno de los más grandes equipos de Chile”.



Finalmente, Branko hizo un llamado a los niños/as y jóvenes: “Deben ser perseverantes, perseguir sus sueños y esforzarse día a día; en mi caso, salí de casa a los 13 años, y eso ha forjado mi carácter.” Con esta nominación, Branko C. Lucero se consolida como una de las promesas del básquetbol nacional, llevando con orgullo el legado deportivo de la Región de Magallanes a nuevos horizontes.