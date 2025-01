EN CABO NEGRO Y LAREDO, DIRIGENTES VECINALES CONOCIERON LOS PRINCIPALES DESAFÍOS DE ENAP MAGALLANES

​Con una visita a los talleres de Maestranza en Laredo y los muelles e instalaciones energéticas en Cabo Negro, dirigentes vecinales de Punta Arenas concretaron una primera visita a instalaciones de Enap en el territorio austral, actividad enmarcada en el Programa Puertas Abiertas ejecutado por la Unidad de Comunidades de Enap Magallanes.



Las directivas de las Uniones Comunales Hernando de Magallanes y Punta Arenas, la UNCO de Adultos Mayores y la JJVV Río Seco, tuvieron la oportunidad de ir a terreno y ser testigos del trabajo que la empresa realiza para el abastecimiento energético de Magallanes, particularmente planta Cabo Negro, la cual recibe el gas natural desde Posesión para luego ser distribuido a la comunidad e industrias. La jefa de planta Cabo Negro, Ximena Águila, expuso algunos alcances del rol que cumple la planta y lo que implica la producción de derivados del petróleo y gas, como butano y propano.



También mencionó el trabajo de la Refinería Gregorio, que genera los combustibles de aviación y para embarcaciones marítimas. “Esta es la continuidad de un encuentro a fines de 2024, donde le contamos respecto de las instalaciones y trabajos que se hacen en esta área y ahora se dio que conozcan in situ, de manera de dimensionar todo el despliegue que se realiza”, destacó el jefe de Comunidades de Enap Magallanes, Alfonso Pacheco.



Posterior a una visita perimetral por los muelles 1 y 2 de Cabo Negro, los dirigentes conocieron el espacio donde estará emplazada la planta de hidrógeno verde de Enap; y luego se dirigieron a los talleres de Maestranza, donde fueron recibidos por profesionales de Enap, quienes explicaron los trabajos que realizan para la reparación, mantención y puesta en marcha de equipos. En el lugar, conocieron los tornos con los cuales se trabaja y una moderna balanceadora, única en Sudamérica. “Muy agradecido de la oportunidad de conocer estas instalaciones. Tuve la suerte de hacer práctica en Enap en Cabo Negro hace muchos años y me quedo con la sensación de que el trabajo que hace es fabuloso, uno no lo sopesa”, expresó Daniel Bahamondez, de la Unión Comunal de Clubes de Adultos Mayores de Punta Arenas.



La presidenta de la JJVV Río Seco, Ana Rojas, se mostró sorprendida con la amplitud de las instalaciones y agradeció el recibimiento que les brindaron los trabajadores de Enap. “Para mí esto es una miniciudad, que uno no dimensiona cuando pasa por la ruta, con maquinaria de gran envergadura y el oficio que tienen las personas. Esto es un patrimonio que hay que cuidar, es parte de la comunidad y ojalá que Enap siga creciendo”, expresó.



Opinión similar tuvo Jorge Vergara, de la UNCO Punta Arenas, quien valoró la invitación. “Como sociedad civil, creemos que somos parte de este patrimonio regional, por eso estamos conociendo lo que es Enap, algo que no esperábamos. Qué bueno que se estén acercando más porque queremos que le vaya bien; Enap es parte de Magallanes y debemos conocerla”.



Finalmente, José Montiel, de la UNCO Hernando de Magallanes, manifestó la nostalgia de volver al lugar donde trabajó por muchos años. “Entré a los 16 años y estuve hasta 2022 en Enap, son grandes recuerdos y es lindo volver y ver todo lo que se está haciendo, es importante que vayamos conociendo lo que ha sido la empresa y ver hacia dónde va”, afirmó.







