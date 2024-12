CADEM: 80% CREE QUE ES MUY IMPORTANTE QUE REFORMA DE PENSIONES SE APRUEBE ANTES DEL FIN DEL ACTUAL GOBIERNO

​En una semana donde la discusión de la reforma de pensiones ha marcado protagonismo en la esfera política, un 80% de los consultados por la encuesta Plaza Pública Cadem considera que es muy importante que dicho proyecto sea aprobado antes de que termine el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

La estadística se enmarca luego de que voces del oficialismo manifestaran que ya existe un acuerdo técnico y político marco entre el Ejecutivo y algunos líderes de Chile Vamos sobre los pilares de la reforma, tanto en la distribución del 6% extra de cotización como en la reorganización de la industria.

Pese a ello, se ha reconocido que el gran nudo que enfrentará el pacto en adelante será sortear las resistencias políticas e ideológicas de diversos sectores ad portas de un año de elecciones.

En ese contexto, el sondeo que realiza Cadem arroja que un 60% cree que la reforma previsional es la iniciativa más prioritaria de las que impulsa el gobierno, seguida por la condonación del Crédito con Aval del Estado (33%), y el pago de la deuda histórica a los profesores (29%).

De igual forma, un 40% de los encuestados cree que es muy probable que se apruebe en los próximos dos años, once puntos porcentuales menos que lo que consignaba el sondeo en el pasado mes de abril.

Vodanovic el mejor evaluado

Al mismo tiempo, el estudio de opinión posiciona al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, como la figura política mejor evaluada, con un 74%, evidenciando un alza de dos puntos respecto a la medición de noviembre, tras los comicios municipales de fines de octubre.

​Al jefe comunal le sigue el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, con un 67%, y tras él, la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien bajó al 66%, registrando un desplome de cinco puntos en el último mes.

Detrás de la precandidata presidencial de Chile Vamos, se mantiene el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (62%) y su par de Ñuñoa, Sebastián Sichel (60%). Les sigue la expresidenta Michelle Bachelet con un 57%.

En el otro extremo del listado, las figuras peor evaluadas son el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, y el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (ambos con 27%), la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez (25%) y el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona (22%).

Preferencia presidencial

Por otro lado, Matthei se consolida en el primer lugar en preferencia presidencial espontánea, marcando un 26%.

La exministra del Trabajo aventaja en 14 puntos de distancia a su más cercano seguidor, el líder republicano José Antonio Kast (8%), y en 15 puntos a la expresidenta Michelle Bachelet (7%).

Pese a lo anterior, la mayoría de los encuestados –el 41%- no se inclinó por alguna de las opciones o se declara indeciso, porcentaje que evidenció un incremento de siete puntos desde el pasado 29 de noviembre.

Finalmente, de acuerdo al sondeo, Matthei se impondría en todos los posibles escenarios de segunda vuelta a los otros candidatos, superando a Bachelet por 12 puntos (51% vs 39%), a Claudio Orrego por 23 puntos (56% vs 33%), al expresidente Eduardo Frei por 28 puntos (57% vs 29%), a Kast por 36 puntos (57% vs 21%), a la ministra Carolina Tohá por 41 puntos (62% vs 21%) y al diputado Johannes Kaiser por 51 puntos (64% vs 13%).

Fuente: latercera.com



​



​



​



​



​