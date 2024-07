CAMBIOS EN DELEGACIONES PROVINCIALES: “NO FUERON AL AZAR NI POR CUOTEO” ASEGURA DELEGADO PRESIDENCIAL REGIONAL

​Esta mañana, en el programa "Buenos días región" de Polar Comunicaciones, conducido por Cristofher C. Cortéz, el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, informó a la ciudadanía sobre la aceptación de las renuncias de las autoridades provinciales de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública comunicó que Romina Álvarez Alarcón, Delegada Presidencial Provincial de Última Esperanza; Karim Fierro Brstilo, Delegada Presidencial Provincial de Tierra del Fuego; y María Luisa Muñoz Manquemilla, Delegada Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, han presentado sus renuncias. José Ruiz Pivcevic agradeció a las delegadas salientes por su dedicación y servicio, destacando que estos cambios no fueron al azar ni por cuoteo, sino que responden a una orientación del gobierno para los próximos 20 meses. "Primero es una decisión a nivel regional, son decisiones que no son fáciles, yo le agradezco enormemente a las tres delegadas salientes por el trabajo y contribución que realizaron en el gobierno. Esto obedece a un cambio y un sentido en cada una de las provincias", señaló Ruiz Pivcevic.



