CARTA ABIERTA, DESPIDO DE 10 TRABAJADORAS CORREOS CHILE

El pasado 8 de marzo, se festejó el Día Internacional de la Mujer en nuestro país y en la mayoría de los países del mundo, acontecimiento muy importante, en el que las autoridades y jefes festejan a las mujeres trabajadoras con efusivos discursos, resaltando las cualidades y aportes que ellas entregan para el crecimiento de sus países y de las empresas donde trabajan, sin embargo, con el paso de los años, apreciamos que los cambios y beneficios para las mujeres trabajadoras serían mínimos y ellas, siguen siendo discriminadas, atropelladas, recibiendo remuneraciones más bajas por el mismo trabajo que realizan los hombres, algo impresentable para la época que vivimos. Las mujeres merecen respeto, por ello, basta de promesas y discursos populistas, de una vez por todas, reconozcan su capacidad, profesionalismo, compromiso, responsabilidad, con el que desarrollan sus labores diarias, por tal motivo, les señalamos a las Autoridades que Gobiernan en los distintos países del mundo y a quienes administran las distintas empresas, ya sean privadas o estatales, terminen de una vez por todas con los atropellos, desigualdad y brecha salarial que afecta a las mujeres trabajadoras: “basta de discursos y promesas incumplidas”.



Como Sindicato Profesionales y Técnicos Correos de Chile, queremos denunciar el atropello y falta de respeto de quienes administran Correos, para con algunas mujeres que trabajan en esta empresa estatal. Como Organización Sindical, repudiamos y rechazamos el despido abusivo, inhumano de 10 colegas mujeres que trabajaban en la Unidad de Redes Sociales, que el 10 de marzo de 2025 fueron despojadas de su trabajo, al ser desvinculadas y lanzadas a la calle, bajo el argumento que la Unidad donde se desempeñaban se externalizaba, lo vergonzoso de todo lo señalado, es que estas colegas fueron despedidas el 10 de marzo de 2025, dos días después del Día Internacional de la Mujer y ese día 10 de marzo, quienes administran Correos de Chile, divulgaron un video en el que festejaban y felicitaban a las mujeres que trabajan en esta empresa del estado; lo acotado, demuestra la tremenda insensibilidad, inhumanidad, falta de respeto y poca empatía para con las colegas mujeres, lo más grave de todo, es que la Gerencia General la ocupa una mujer. Con todo lo mencionado, quedaría demostrada la poca preocupación, empatía, que tendrían por las colegas mujeres que trabajan en Correos, esta falta de respeto, atropello, insensibilidad, jamás la habíamos visto en esta empresa estatal, por eso, como Dirigentes Sindicales, la denunciamos, repudiamos y rechazamos tajantemente.



La gran solución que Correos de Chile le ofrece a las 10 colegas que fueron despojadas de su trabajo, es que hablaron la con la empresa privada, que ellos contrataron, para que realice el trabajo que Correos hacia con esas 10 colegas, asegurándoles que esa empresa privada las contrataría, solución que igual las perjudicaría, ya que, al dejar de ser trabajadoras de Correos de Chile: “pierden importantes beneficios de sus Contratos Colectivos” beneficios que esa empresa privada no les entregará, situación que como Sindicato no aceptamos, creemos que esas colegas merecían ser reubicadas en la Unidad de Atención al Cliente, donde muchas de ellas trabajaron. Sin embargo, la Gerenta de Marketing, responsable de esa área, el Gerente de Personas y Gerenta General optaron por lo más fácil: “desvincular a las 10 trabajadoras” y más encima el Gerente de Personas, se permite señalar que están cuidando la viabilidad y sustentabilidad de Correos, que increíble afirmación, frente a ello, le señalamos al señor Gerente de Personas que sea más serio y no se limite a repetir afirmaciones que son irreales, ya que si de verdad está preocupado de la vialidad y sustentabilidad de Correos de Chile, debería preocuparse de señalar a su Jefa, que se estaría colocando en riesgo la vialidad de la empresa, al continuar creando cargos y contratando más personas con rango Directivo, con importante remuneración, cargos, que en nuestra opinión, no se justificarían, como sería el caso de la Subgerenta de Ventas en la Gerencia de Canales, que habría llegado a Correos por ser amiga de una Gerenta, con la que habría trabajado en otra empresa, lo mismo estaría haciendo el Gerente de Operaciones, que sigue trayendo a sus amigos, para que ocupen cargos Directivos en Correos; últimamente logra que contraten a su amigo Mauricio Navia Seguel como Subgerente Soporte Operativo en Valparaíso, reportando directamente al Gerente de Operaciones, que es su amigo.



Cabe señalar, que el año 2024, el Gerente de Operaciones logra que su amigo Mauricio Navia realizara una asesoría en Correos de Chile y sin ser funcionario de Correos, almorzaba junto a su amigo Gerente de Operaciones, en el casino del CTP, situación por la que fue denunciado al Correo Ético. Con todo lo relatado, creemos que es impresentable que el Gerente de Operaciones contrate a su amigo como Subgerente en Valparaíso, también podemos señalar, que el año 2024, entre otras contrataciones de Directivos, se crean nuevos cargos con ese rango, ejemplo: Subgerenta de Continuidad Operativa en la Gerencia de Distribución, Subgerencia de Canales Zonal Sur; Subgerencia de Desarrollo Comercial de Canales, dependiendo ambas del Gerente de Canales, además, se sigue manteniendo en la empresa, a una persona que fue sacada de su cargo anterior y para ello le crean en la administración anterior, el Cargo de Jefa de Operaciones de Las Sucursales a nivel nacional, estando físicamente en Puerto Montt y reportando directamente al Gerente de Canales que está en Santiago, manteniendo el alto sueldo que tenía de su anterior cargo, cargo que por cierto no se justificaría.



Frente a lo mencionado, creemos que al señor Gerente de Personas, se contradice al mencionar que está preocupado de la viabilidad y sustentabilidad de esta empresa estatal. Con indignación vemos que quienes administran esta empresa estatal, la estarían destruyendo en vez de preocuparse de su sustentabilidad, estarían más preocupados de contratar a sus amigos (as) en vez de cuidar esta empresa, que es patrimonio de todos los chilenos (as). Les recordamos que falta alrededor de un año para el término de este gobierno, en nuestra opinión, es impresentable, que a pesar de ello, sigan creando nuevos cargos Directivos, para contratar a sus amigos (as), por eso, le indicamos al Gerente de Personas, que ésta no sería la mejor forma de cuidar la viabilidad de Correos de Chile.



Con la forma de actuar en el despido de 10 colegas mujeres, quedaría demostrada la nula preocupación y sensibilidad para con las colegas que fueron despojadas de su trabajo, lo más grave es que entre las trabajadoras despedidas, se encuentra nuestra socia MARGARITA HUERTA SANTANA, quien sufre un severo cáncer desde hace 6 años, enfermedad compleja, cuyo tratamiento es muy oneroso; nuestra socia se encuentra en tratamiento y terapias, entre ellas cámara hiperbárica, costo que ha podido solventar con mucha dificultad y apoyo de su Sindicato, más el seguro de salud, que por contrato colectivo tiene derecho, beneficio muy importante, que al dejar de ser trabajadora de Correos de Chile estaría perdiendo, lo que la dejaría muy complicada y desprotegida.



Todos sus antecedentes relacionados con su enfermedad, están en el Departamento de Bienestar de Correos, unidad que depende de la Gerencia de Personas, a pesar de ello, dicho Gerente ignorando lo anterior la notifica de despido en forma telemática, acotándole que los tratamientos de su grave enfermedad, podría seguir haciéndolos con los diferentes bonos estatales que existen para esos casos, que le darían contención psicológica, etc., y termina preguntándole si tenía algún comentario al respecto. Qué increíble actitud.



Frente a esta forma de actuar, señalamos que sorprendente actitud, falta de humanidad y poca empatía de un Gerente de Personas, para con una trabajadora que sufre una compleja enfermedad: ¿cómo es posible que un Gerente de Personas actúe de esa forma?, siendo que él es el principal directivo de Correos que debe preocuparse de los problemas que afectan a los (as) colaboradores (as) de esta empresa estatal: ¿cómo es posible que ocupe ese importante cargo, al tener cero empatía, escasa sensibilidad para con un problema de salud tan grave que afecta a una trabajadora de Correos?







Como Sindicato, repudiamos y rechazamos esta inhumana forma de actuar de quienes administran esta empresa estatal, especialmente del Gerente de Personas, Gerenta de Marketing y Gerenta General, qué inaudita forma de actuar de estas personas y que poca empatía y sensibilidad demuestran, por el grave problema de salud que afecta a una trabajadora de esta empresa estatal, que ignorando su problema de salud la lanzan a la calle, despojándola de su trabajo, dejándola desprotegida.



Frente a la presión que hemos ejercido como Sindicato, hoy 14 de marzo de 2025, el Gerente de Personas nos señala que están muy preocupados del problema que afecta a nuestra socia MARGARITA HUERTA SANTANA, “que han estado en contacto con ella, lo que es falso”, y como gran solución, nos indica que conversaron con la empresa externa que contrataron, para que efectúen el trabajo que hacían las 10 trabajadoras despedidas, para que nuestra socia y las otras colegas despedidas sean contratadas en esa empresa externa y con ello, nuestra socia Margarita Huerta, no tendría problemas para seguir con sus tratamientos. Otra desubicación y falta de respeto para con nuestra socia. Es impresentable que un Gerente de Personas señale que con ello está solucionado ese grave atropello para con una trabajadora, que sufre una grave enfermedad. El Gerente de Personas, mejor que nadie debe saber que nuestra socia, al dejar de ser trabajadora de Correos de Chile, pierde importantes beneficios que tiene por contrato colectivo, entre ellos el “Seguro de Salud”, que es vital para poder solventar en parte su grave enfermedad, beneficios que también perderán las colegas, que, junto a nuestra socia, fueron despedidas el 10 de marzo de 2025.



Atentamente,















Luis Castillo Aravena Gloria Cárcamo Calisto Arturo Cornejo Vargas

Presidente Secretaria General Tesorero

Teléfono: 226982810











Rigoberto Espinoza Sazo Enrique Nieto Villarroel

Director Director