CARTA ABIERTA A AUTORIDADES DE GOBIERNO, POR DESPIDOS ABUSIVOS EN CONCEPCIÓN EN EMPRESA CORREOS DE CHILE

​21 de enero de 2025



Por intermedio de esta carta abierta, el Sindicato Profesionales y Técnicos de la Empresa Correos de Chile, rechaza y repudia los despidos abusivos efectuados recientemente en la Zonal Sur, Concepción. Abusando de sus cargos la Señora Gerente General, el Gerente de Personas y el Gerente de Distribución, desvincularon a cinco trabajadores, que se desempeñaban como Carteros y al jefe del CDP de Chiguayante.



Todo lo anterior, sería producto de un reclamo efectuado por un dirigente sindical del Sindicato de Operadores de Correos de Chile, quien habría efectuado denuncias contra determinados Carteros y el jefe del CDP de Chiguayante, las que serían por su molestia, ya que un importante número de Carteros de ese CDP, renunciaron a su Sindicato, integrándose al Sindicato de Carteros (SINACAR). La denuncia en cuestión se trataría por un presunto pago de colindancias a la jefatura de esa unidad, el cual se efectuaría informalmente, a través de los “Palos Blancos”, quienes le traspasarían los dineros, una vez que recibían los pagos en su liquidación de sueldo. Frente a dicha denuncia, se procedió a hacer una investigación en el CDP de Chiguayante, en la cual se toma declaración a 5 Carteros, al Operador Postal y al jefe del CDP antes citado, investigación efectuada por el jefe Operativo Regional el 23 de mayo de 2024, la que finalmente arrojó que no había evidencias de la denuncia antes citada. En la investigación en cuestión, el único que habría reconocido que habría recibido un pago por colindancias, sería el Operador Postal de ese CDP, por reparto de correspondencia en el Cuartel 5, además, en dicha investigación se habría concluido que, al revisar el pago de Bonos de ese año, no existiría ninguno a nombre del jefe del CDP. Al término de esta investigación, no se comprobaron las denuncias efectuadas, por lo que ningún trabajador de ese CDP fue sancionado, ya que no existían evidencias de lo denunciado, además, todos los Carteros de ese CDP, habrían reconocido que nunca habían efectuado pago alguno al jefe del CDP por ayudarlos en su labor.



Lo sorprendente de todo, es que después de siete meses, la administración de la empresa, desde el nivel central, procede a reflotar esta situación y según el Gerente de Personas; la Gerencia de Distribución habría retomado el caso, haciendo una nueva investigación. Investigación que desconocemos y que, según el Gerente antes citado, demostraría que algunos trabajadores de ese CDP se habrían coludido, para beneficiarse con pagos de colindancia, que, según él, no se habrían efectuado, afirmación que consideramos grave y que ameritaría analizarlo, ya que perjudicaría la honra de esas personas.



Por todo lo relatado, como Organización Sindical, rechazamos y repudiamos ampliamente el despido abusivo y arbitrario de 5 Carteros y el jefe del CDP de Chiguayante. En nuestra opinión, dichos despidos serían arbitrarios, ya que tanto la Gerente General, el Gerente de Distribución como el Gerente de Personas, se estarían amparando en sus cargos, para aplicar medidas drásticas, sin mostrar los antecedentes de la investigación, que según ellos, efectuaron desde el nivel central. Es inaudito que se despida a esos colegas Carteros y al jefe del CDP, por pagos de colindancias, que, según los directivos antes citados, no se habrían efectuado, más sorprendente aún es que se tome esta drástica medida de despido sin indemnización legal y ella sería avalada y solicitada por el Gerente de Distribución, quien sería el responsable de dicha área. Cabe hacer presente, que todo lo concerniente a pagos de bonos por colindancias, horas extras y otros pagos para el personal de Carteros, sería controlado, administrado y procesado por la Gerencia de Distribución, por lo tanto, sería sorprendente que después de siete meses, dicho Gerente con su personal de apoyo, realicen una investigación desde el nivel central y concluyan que esos trabajadores deberían ser despedidos por recibir pagos que no les correspondería, algo que los involucrados habrían rechazado en la investigación efectuada por el Jefe Operativo Regional de Concepción.



En Correos de Chile, para nadie es un misterio que el pago de colindancias sería una práctica reconocida en Contratos Colectivos de trabajo y esta se aplicaría a nivel nacional. Dicha modalidad de trabajo y pago sería de amplio conocimiento entre los trabajadores, jefaturas, subgerencias y gerencias, tanto a nivel regional y nacional. Con esta forma de trabajo, los colegas que trabajan en los CDP buscarían una forma de resolver los problemas operacionales de su área, como, por ejemplo: escaso elementos de apoyo y reemplazo de personal, llegándose al extremo que los colegas Carteros y jefes de CDP, ocuparían sus vehículos particulares, para distribuir oportuna y eficientemente la correspondencia, con el objeto de cumplir con los estándares de calidad que la empresa exige y, además, cumplir con los clientes. Reiteramos, sin recibir los elementos de apoyo, como bicicletas, carros y otros. En nuestra opinión, sería impresentable que las bicicletas, carros de apoyo y otros que tienen desperfectos y no pueden ser ocupados por los Carteros, tengan que ser enviadas a Santiago para su reparación, lo que involucraría que estos colegas pasarían varios meses sin sus elementos de apoyo y a pesar de ello, la empresa les exigiría cumplir igual con los estándares y entrega a los clientes.



Por todo lo señalado, como Sindicato repudiamos y rechazamos estos despidos abusivos y entregamos nuestro amplio respaldo al jefe del CDP y a los cinco Carteros despedidos injustamente, ya que como señalamos, esta sería una práctica que se aplicaría en todo el país, para tratar de sacar el trabajo oportunamente y cumplirle a los clientes. No entendemos como el señor Gerente de Distribución se haría el desentendido de este problema y ocultando la realidad existente, estaría aplicando medidas desproporcionadas contra esos trabajadores, ya que, en nuestra opinión, con los problemas mencionados, la primera persona que debería dejar su cargo, sería el señor Gerente de Distribución y algunos de sus asesores, ya que ellos serían los responsables de las falencias que existirían desde hace tiempo, en el área de Distribución. A nuestro parecer, sería impresentable aplicar esas drásticas medidas, ya que, el Gerente de Distribución y su equipo de asesores, al parecer, desconocerían ampliamente como desempeñan sus labores los jefes de CDP y Carteros.



Como Sindicato, estamos cansados de que quienes tienen la facultad de administrar Correos de Chile, Gerentes, Subgerentes, frente a cualquier problema raudamente aplican medidas, pasándole la cuenta al común de los trabajadores (as), por falencias y mala gestión que ellos realizarían, por eso, una vez más señalamos que como Sindicato, no descansaremos hasta que el Gerente de Distribución y algunos de sus asesores, tengan la valentía de reconocer sus errores y mala gestión, renunciando a sus cargos y no amparándose y traspasar la responsabilidad a trabajadores (as) de nivel medio.



Los Gerentes y Subgerentes de Correos de Chile deberían tener muy claro que la responsabilidad, bajo ningún aspecto se delega. Lo correcto sería, que quienes ocupan dichos cargos, reconozcan sus falencias y mala gestión, renunciando a sus cargos y no traspasar la cuenta a otros trabajadores (as), eso nunca lo haría un buen profesional.



Por ello, hacemos un llamado a las autoridades de Gobierno, Parlamentarios, del SEP (Sistema de Empresas Públicas) y al Directorio de Correos de Chile, para que, de una vez por todas, se ocupen y preocupen de los serios problemas que existirían en esta empresa estatal, la que, a nuestro juicio, tendría exceso de personal Directivo, que por lo demás, tendrían suculentas remuneraciones. Nos preocupa la situación actual y el futuro de esta empresa estatal.



Atentamente,





Luis Castillo Aravena Gloria Cárcamo Calisto Arturo Cornejo Vargas

Presidente Secretaria General Tesorero





Rigoberto Espinoza Sazo Enrique Nieto Villarroel

Director Director