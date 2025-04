CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DIRECTORIO CORREOS, SEÑOR CLAUDIO MUNDACA, 26 DE ABRIL 2025

​Señor

Claudio Mundaca Álvarez

Presidente Directorio

Empresa Correos de Chile



Señor Mundaca:



Como Dirigentes del Sindicato Profesionales y Técnicos, nos dirigimos a usted, para presentar nuestra profunda indignación y molestia, por los despidos masivos que se están efectuando en nuestra empresa, pasando la cuenta a los trabajadores (as) de nivel intermedio, por malas determinaciones, decisiones que por años habrían tomado quienes administraron y seguirían administrando Correos de Chile, problemas que se arrastrarían por años, incluso desde la época que usted fue Contralor de Correos por largos años.



Como Sindicato, lo llamamos a terminar con esta caravana de la muerte y carnicería que estarían aplicando, despidiendo a trabajadores (as) de nivel intermedio, que no son responsables, ni tienen poder de decisión en la toma de determinaciones en Correos de Chile, usted sabe perfectamente que la crisis que viviría Correos, se arrastraría desde 10 años atrás, en el cual, usted ocupaba el importante cargo de Contralor Interno de esta empresa estatal.



Esta crisis habría aumentado y se haría insostenible en este Gobierno, que habría nombrado a algunas personas que, en nuestra opinión, no tendrían una trayectoria destacada laboralmente y con poca experiencia en cargos de Directorio o Gerencia General y Gerentes, Subgerentes. Esta crisis la habrían generado varios Directivos que habrían administrado la empresa en diferentes periodos y algunos Directivos, que aún seguirían en Correos, situación que usted sabe, ya que viene de la época en que usted era Contralor Interno, por ello, nos indigna que la cuenta la vuelvan a pagar trabajadores (as) de nivel intermedio, que no tienen responsabilidad alguna en las pésimas determinaciones que habrían tomado quienes administran la empresa.



Basta de masacre y atropellos hacia los trabajadores (as) de nivel intermedio, que son los que han sostenido a Correos por largos años. Esta empresa estatal, se mantiene con vida gracias al compromiso, profesionalismo, entrega, con que esos (as) trabajadores (as) han desarrollado sus labores diarias, mientras una gran cantidad de Directivos, Gerentes, Subgerentes, no habrían creado nada nuevo, y sin mayor entrega y esfuerzo, cada mes recibían y algunos seguirían recibiendo sus suculentos sueldos.



Sería una vergüenza que despidan a trabajadores (as) de nivel intermedio, que tendrían sueldos de 700, 800, un millón y menos de dos millones de pesos, y seguirían en la empresa Gerentes, Subgerentes, que tendrían sueldos tremendamente superiores a esos trabajadores (as), que, por llevar muchos años en Correos, tendrían esos sueldos. En Correos de Chile, tendríamos Gerentes con sueldos superiores a un Ministro (a) de Estado, Diputados (as) y Senadores (as), además, tendrían otros beneficios, entre ellos un Seguro de Salud, que para muchos Directivos tendría costo cero, ya que la empresa se los paga, mientras los trabajadores (as) sindicalizados, deben pagar por ese beneficio, eso demostraría que en Correos existiría privilegio para los Directivos.



Antes de despedir en forma masiva a trabajadores (as) de nivel intermedio, deberían transparentar el sueldo de los Directivos, Gerentes, Subgerentes y otros beneficios que tendrían, como también transparentar el plan que señalan que tendrían, para sacar a Correos de la crisis que viviría, plan, que como representantes de los trabajadores (as) desconocemos ampliamente, también deberían ser austeros y terminar con las constantes asesorías, viajes al extranjero, etc.



Por todo lo acotado, como Sindicato repudiamos y rechazamos tajantemente los despidos masivos, sobre 125 personas, de ellos, 20 socios (as) de nuestro Sindicato, que el 25 de abril, se han efectuado en Correos de Chile, despidos de trabajadores (as) de nivel intermedio, que no tienen responsabilidad alguna en las malas y erradas determinaciones que habrían tomado quienes administraron y continuarían administrando esta empresa estatal, que por muchos años mantuvo una Mega Estructura, con excesos de cargos Directivos, Gerentes, Subgerentes, con excelente remuneración. Por más de 10 años, como Sindicato hemos denunciado esta situación a diferentes autoridades de Gobierno, Diputados (as), Senadores (as), Presidenta del SEP (Sistema Empresas Públicas), y nadie nos escuchó, tampoco la prensa, radial o televisiva de la región metropolitana, salvo algunos diarios, radios de regiones, como Radio Polar y el Ovejero de Punta Arenas, que siempre han publicado nuestras cartas, con las denuncias que constantemente efectuábamos y las autoridades hicieron oídos sordos.



Si las autoridades nos hubieran escuchado, Correos de Chile no estaría en estas condiciones, donde una vez más, las erradas y malas determinaciones de algunas personas que la habrían administrado, la terminan pagando el común de los trabajadores (as), que no tienen injerencia en la toma de decisiones, por el contrario, gracias al gran compromiso, entrega, profesionalismo con que ellos realizaban y realizan sus labores diarias, esta empresa estatal sigue existiendo y, según nuestra opinión, algunos malos Directivos, sin mayor esfuerzo, a final de cada mes, recibían y seguirían recibiendo sus suculentos sueldos.



El 25 de abril 2025 es un día negro, y de mucha pena, dolor, en todos los trabajadores (as) de esta empresa estatal, desde Arica hasta Puerto Williams, especialmente, para esos (as) colegas que, sin ser responsables de la crisis que tendría Correos, los habrían matado laboralmente, en una caravana de la muerte que recorrió muchas oficinas, para despedir a esos trabajadores (as). Vaya para los (as) colegas despedidos injustamente, sin importar Sindicato al que pertenecían, nuestro reconocimiento y gratitud por su compromiso, entrega y profesionalismo, con el que siempre cumplieron sus labores diarias. La vida tiene muchas vueltas, en algún momento quienes cometieron este abuso y aberración, deberían rendir cuentas por este tremendo atropello.



Por último, queremos señalar, que nos molesta el silencio de las demás Organizaciones Sindicales que existen en Correos, hasta el momento guardarían silencio por estos abusivos despidos. Además, nos parece impresentable que en Concepción, la persona que notificó de despido a varios (as) trabajadores (as), sea un Directivo que llevaría escasos meses en nuestra empresa, y por ende, no conocería ampliamente el desempeño de esos (as) trabajadores (as), además, sería impresentable que hayan contratado a un Directivo, que debería llegar a trabajar todos los días a Concepción, donde está su base y de ahí salir a recorrer su zona, algo que no sucedería, ya que este Directivo se presentaría solo dos días en Concepción, donde está su base y tres días se presentaría en Chillán, ya que su domicilio estaría en una parcela de su propiedad, en las cercanías de Chillán, algo que consideraríamos inaudito; por suerte ese Directivo no tendría más parcelas en la región.



Terminamos esta carta abierta, haciendo un especial llamado a los Diputados (as), para que cumplan con su rol fiscalizador y puedan formar una Comisión Investigadora, revisando minuciosamente la administración de los recursos económicos de esta empresa estatal, que es patrimonio de todos los Chilenos, que por largos años, en nuestra opinión, habría sido mal administrada, para que quienes la administraron puedan responder por sus malas determinaciones, ya que al tener pérdidas importantes, el Estado deja de percibir más ingresos.



Atentamente,





Luis Castillo Aravena Gloria Cárcamo Calisto Arturo Cornejo Vargas

Presidente Secretaria General Tesorero

Teléfono: 226982810





Rigoberto Espinoza Sazo Enrique Nieto Villarroel