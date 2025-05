CONTINGENCIA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES POR SISMO Y ALERTA DE TSUNAMI

​Hoy, la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena enfrentó una situación de emergencia producto de un sismo, lo que activó una alerta de tsunami en el territorio. Esta contingencia obligó a evacuar de manera preventiva a una zona segura a los pasajeros hospedados en diversos establecimientos hoteleros, en un contexto donde, por un lapso de tiempo, no se contó con información oficial directa ni actualizaciones periódicas claras por parte de las instituciones respectivas del sector. Esto derivó en una sensación de confusión y temor, lo que incluso produjo que algunos turistas optaran por anticipar su partida de la región.



Desde Austro Chile, consideramos que este tipo de situaciones representan una oportunidad para revisar y fortalecer nuestros procesos y protocolos de respuesta ante emergencias. Es fundamental contar con un canal de comunicación directo, eficiente y actualizado entre las autoridades, los gremios y las empresas del rubro, que permita entregar información oportuna a quienes visitan la región.



La seguridad de los pasajeros debe ser siempre la prioridad. Por ello, se hace urgente mejorar la fluidez en la entrega de información oficial y la bajada de decisiones operativas, de forma que podamos dar respuestas concretas y evitar mantener a los turistas en incertidumbre respecto a sus vuelos, estadías y condiciones generales.



Como gremio, estamos disponibles para trabajar en conjunto para construir un sistema de comunicación más robusto y coordinado, pero es imprescindible que exista un liderazgo institucional y un plan de acción claro en momentos críticos, que provea información oportuna, sin generar alarma y desinformación.



Claudia Torres Gómez-Garfias, Gerente General del Hotel José Nogueira, indica: “Como hotel, cumplimos rigurosamente con los protocolos establecidos y evacuamos de forma preventiva a nuestros huéspedes. Sin embargo, nos parece insólito que, en una situación de emergencia como la vivida hoy, la información no haya sido canalizada de manera clara ni oportuna por la autoridad turística correspondiente. Quienes lideramos servicios de alojamiento debemos entregar tranquilidad y certezas en las respuestas. Pero si no contamos con un canal de comunicación directo con las instituciones pertinentes, difícilmente podremos realizar una gestión eficiente ante estas contingencias. Una vez más, fuimos los privados quienes nos apoyamos mutuamente, informándonos y actuando coordinadamente para cuidar a nuestros pasajeros y colaboradores. Necesitamos con urgencia un sistema de información oficial robusto, que permita enfrentar emergencias con la seriedad que nuestro destino turístico merece.”



Verónica Martínez, Gerente Hotel Cabo de Hornos, señala: “Nosotros como hotel cumplimos a cabalidad las indicaciones recibidas por las autoridades, sin poner en riesgo a nuestros huéspedes y a nuestros colaboradores. No obstante, la forma de comunicación fue a través de los particulares y no necesariamente de las autoridades pertinentes. Esto nos deja una lección aprendida y debemos trabajar en establecer canales de comunicación institucionales frente a cualquier contingencia y así poder transmitir correcta y oportunamente la información y dar tranquilidad a nuestros huéspedes”.