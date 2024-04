40 HORAS: DICTAMEN ACLARA QUE PRIMERA REDUCCIÓN ES UNA HORA MENOS EN UN SOLO DÍA

​La Dirección del Trabajo aclaró este jueves las dudas respecto a la implementación de la ley que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales, esperado proyecto que comenzará a regir desde el próximo viernes 26 de abril.



A través de un dictamen, el organismo informó que la reducción de la próxima semana debe ser -de manera obligatoria- un día con una hora menos, descartando así otras interpretaciones que han surgido en los últimos días, entre ellas media hora en dos días o incluso 12 minutos cada jornada.



"Hemos señalado que la ley es muy clara al establecer una gradualidad y una regla de proporcionalidad que en el artículo tercero transitorio, que debe ser obligatoria para el empleador cuando no existe acuerdo entre las partes", advirtió el director del trabajo, Pablo Zenteno.

En esta línea, la autoridad aclaró que "la reducción que estaba siendo discutida, las dudas respecto a si era posible en una jornada de cinco días reducir 12 minutos al día, hemos aclarado que no es posible según el espíritu de la ley".



"Según una interpretación armónica de la ley de reducción de la jornada laboral, señalando que cuando estamos hablando de una hora, de una jornada semanal de lunes a viernes, este 26 de abril a lo menos tiene que reducirse en una hora al día", puntualizó Zenteno.



Por su parte, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara aseguró que "es deber de quienes suscribimos este acuerdo, empleadores, trabajadores y gobierno, procurar su implementación de forma adecuada y no de una manera que signifique una burla al espíritu de la legislación".

OTRO PUNTO DE DEBATE

Otro tema que también abordaron las autoridades es la situación de quienes no tienen una jornada laboral definida actualmente en virtud del inciso 2° del Artículo 22 del código del trabajo, pues los casos en que dicha norma se debe aplicar también se limitan.



"Más que una excepción se constituyó en una fuente de uso y abuso, donde mucha gente sin jornada lo que hace es estar todo el tiempo a disposición de los empleadores. Ahora bien, quienes entren a ser regulados por la jornada y realicen turnos, esos turnos extras se les tienen que remunerar de acuerdo a las horas extras como están hoy establecidas en la ley", afirmó la ministra Jara.



De todas maneras, advirtió que "van a seguir habiendo dos tipos de trabajadores que podrían estar excluidos de jornada: Los de la alta gerencia y aquellos que, por la naturaleza de la función que desarrollan, no son sujetos de fiscalización".



CUT VALORÓ EL DICTAMEN

El dictamen dado a conocer este jueves fue valorado por el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Eric Campos, quien aseguró que "evita la trampa de cientos de empresarios que lo estaban haciendo mal y no siguiendo el ejemplo de otros empresarios que sí estaban aplicando el espíritu de la ley".



"Esperamos que con esto se respete el sentido original del proyecto y que la gente descanse efectivamente al menos un día, una hora de descanso, una hora menos de trabajo en al menos uno de los cinco días", solicitó.



Cabe recordar que la iniciativa será implementada de manera gradual a partir del viernes 26 de este mes y finalizará en 2028.



Desde la próxima semana se concretará la disminución de 45 a 44 horas, el primer paso del proceso de reducción de la jornada laboral.



Posteriormente, en abril de 2026, se descontarán otras dos horas, pasando de 44 a 42 horas laborales a la semana. Finalmente, el proceso concluirá en 2028, con una última reducción de dos horas de la jornada laboral, llegando así al objetivo de las 40 horas semanales.



Fuente: cooperativa.cl