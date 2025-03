DIPUTADO BIANCHI PRESENTA PROYECTO PARA DESTRABAR PARO DE LOS PROFESORES EN MAGALLANES MEJORANDO LA ASIGNACIÓN DE ZONA DE LOS DOCENTES

​Desde el 5 de marzo los profesores de la Región de Magallanes se han movilizado pidiendo un reajuste salarial sin obtener respuestas desde el Ministerio ni del propio Presidente Gabriel Boric que visitó la Región días atrás.



Al respecto, el diputado independiente, Carlos Bianchi, tras reunirse con todos los gremios, profesores, profesoras, el Ministro y Subsecretaria de Educación, presentó un proyecto de ley para dar solución a las demandas docentes y evitar que se siga extendiendo la paralización de actividades que afecta a más de 13 mil alumnos.



"Hemos elaborado un proyecto de ley que resuelve, sin afectar otras regiones del país como dijo el Ministro Marcel, para aumentar el sueldo de los profesores por la vía del pago de zona, para que eso aplique solo en la Región de Magallanes y no en el resto del país. Los profesores han acogido esta propuesta, pero ahora falta el Gobierno, esta crisis no resiste más y espero que el Presidente de la República y los Ministros estén a la altura". afirmó Bianchi.



El diputado magallánico, se mostró decepcionado tras la última visita del Presidente Gabriel Boric, quien no se reunió con los profesores movilizados ni los apoderados, y menos dio solución a sus demandas "el Presidente señaló que evalúa de muy mala manera lo que hizo el director del SLEP, y yo le digo con todo el respeto al Presidente Boric que nosotros también evaluamos de muy mala manera su gestión, porque teníamos la esperanza que pudiera resolver la situación crítica que tenemos en la región con la educación pública, y no hizo nada", concluyó el parlamentario.