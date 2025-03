DIPUTADO MATHESON EXIGE REMOCIÓN DE SEREMI DE CULTURAS DE MAGALLANES

Un llamado a la ministra de las Culturas y las Artes, Carolina Arredondo, hizo el diputado Christian Matheson, para que pida la renuncia de la seremi de dicha cartera en la Región de Magallanes, Carolina Herrera, luego que esta última haya sido objeto de una serie de denuncias por maltrato laboral por parte de funcionarios de la repartición, donde incluso se ha invocado la Ley Karin.

Para el legislador, la permanencia de la seremi Herrera "ya no se sostiene en lo absoluto, pues no se trata de un hecho aislado, sino de al menos dos denuncias en su contra por maltrato laboral, donde incluso un sumario llevado a cabo no se realizó en el plazo estipulado, lo que significa un grave incumplimiento. Por mucho menos, se ha pedido la renuncia a autoridades regionales u otras personas que han obtenido un cargo por la Alta Dirección Pública".

El diputado agregó que "lamentablemente este gobierno se ha acostumbrado a mantener en su cargo de forma artificial a muchas personas, tal vez por tener un grado de amistad con el Presidente Gabriel Boric. Ya vimos lo que ocurrió, en otras circunstancias, con el ex subsecretario Manuel Monsalve o con la ex ministra Maya Fernández".

Por último el parlamentario manifestó que "lo más sensato es que la propia Herrera renuncie y se pueda defender de las acusaciones en su contra, sin afectar el normal desarrollo de las actividades de la Seremi de Culturas y Artes en Magallanes. De lo contrario, queda demostrado que ella está abusando de su cargo y su poder para que las investigaciones en su contra no prosperen".

