DIPUTADO MATHESON HACE LLAMADO A DIGNIFICAR A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DE PUERTO NATALES

​Un enérgico llamado a las autoridades de Salud de la Región de Magallanes y Antártica Chilena realizó el diputado Christian Matheson, esto luego que por más de tres meses el Servicio de Salud Magallanes no entregue una respuesta formal a los integrantes del Comité Consultivo del Hospital Augusto Essmann de Puerto Natales.

En el petitorio señala que “son muchas las interconsultas que se tramitan con el Hospital Clínico, especialidades que no tiene el Hospital Augusto Essman, y la verdad es que la respuesta que reciben nuestros pacientes desde el SOME del Hospital Clínico no es del mejor estándar”, según se indica en la misiva del Comité Consultivo.

A modo de ejemplo, se señala que “se suspenden las horas cuando estos pacientes ya están en viaje o ya están en Punta Arenas, se postergan intervenciones quirúrgicas o no se indica en forma clara las recomendaciones de pacientes, luego de los procedimientos a los que se someten”, expresaron los dirigentes del Comité.

Al respecto, el diputado Christian Matheson, exigió a las autoridades de Salud entregar una respuesta al petitorio del Comité e indicó que “da la impresión que a las autoridades de salud no les interesan los problemas que recoge la instancia consultiva, que solo busca ser un colaborador activo entre ciudadanos, funcionarios y directivos de salud. Y como siempre los más perjudicados son los adultos mayores, más aún con la llegada del invierno”.

“Aquí lo más importante es que el estado dignifique a sus ciudadanos y se les respeten sus derechos fundamentales a la atención de salud, sobre todo pensando en pacientes que no pueden acceder a servicios privados. Por lo mismo, me parece una falta de respeto que las autoridades competentes no respondan un petitorio durante más de tres meses”, explicó el legislador.

Los integrantes del Comité Consultivo del Hospital Augusto Essmann de Puerto Natales, además indican que son muchos los pacientes de Última Esperanza que deben trasladarse a Punta Arenas para una atención médica, y le piden al Servicio de Salud Magallanes que realice gestiones a través de la Unidad de Proyecto para la adquisición de dos ambulancias, y contratación de Técnicos en Enfermería de Nivel Superior (TENS) capacitados, para el traslado de pacientes críticos.