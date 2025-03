Polémica ha causado el proyecto INNA de la empresa energética AES Andes que pretende instalar una planta de hidrógeno y amoníaco verde cerca de observatorios en la Región de Antofagasta.

El proyecto propone la producción anual de 100.000 toneladas de hidrógeno verde y 650.000 toneladas de amoníaco verde.

El debate se ha generado porque se ubicaría entre 5 y 11 kilómetros del observatorio Paranal y por lo mismo distintas organizaciones científicas han alertado por el eventual impacto del proyecto en la calidad del cielo nocturno.

Director Hidrógeno Verde sobre Proyecto INNA de AES Andes: “No hay ninguna actividad humana que no impacte”

En Mercado Central de Radio Pauta, Luis Sarrás, director de Hidrógeno Verde para América del Sur de AES Andes, explicó el alcance y desmitificó cierta información que ha circulado en torno al proyecto.

Sarrás explicó que a estas alturas, es imposible definir otro lugar para el proyecto.

“Partimos la construcción y el diseño. Moverse significa que no voy a comprar la casa y me la compro en otra parte. Técnicamente necesitas una topografía estable, que haya buenos vientos, cercanía al mar. No hay manera de moverlo, lo único que se podría hacer es cancelar el proyecto y ver si lo podríamos hacer en alguna parte”, dijo.

Y agregó que “este no es un proyecto especulativo. “Lo vamos a construir y lo vamos a operar. Es un proyecto que puede descarbonizar a la minería y el transporte marítimo. Es un proyecto real”.

El director también se refirió al impacto lumínico que han acusado desde el Observatorio Europeo Austral (ESO) afectaría la visión de los principales telescopios en el país.

“La norma lumínica de Chile que es la más exigente del mundo, reconocido por la misma ESO, reconocido también por la ministra Aisén Etcheverry. Cubre 29 comunas del país. En el caso de la segunda región, cubre cuatro millones de hectáreas”, explicó.

Y agregó que “el impacto lumínico está a 20 y 30 kilómetros. Y además está a 800 y a 1.200 metros por debajo de los observatorios. O sea, es una distancia considerable”.

Fuente: pauta.cl



