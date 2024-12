EDELMAG Y LA MUTUAL DE SEGURIDAD INVITAN A LA COMUNIDAD A DISFRUTAR DE UNAS FIESTAS DE FIN DE AÑO SEGURAS Y SIN ACCIDENTES ELÉCTRICOS

La Empresa Eléctrica de Magallanes comenzó una campaña de seguridad para las fiestas de fin de año. Esta iniciativa tiene como objetivo prevenir accidentes eléctricos y fomentar conductas seguras en el hogar y la vía pública durante estas celebraciones.



La campaña, desarrollada en conjunto con la Mutual de Seguridad, entrega consejos prácticos para evitar situaciones de riesgo, como el uso de luces decorativas o alargadores sin certificación, sobrecargas eléctricas o el manejo de elementos peligrosos cerca de la red eléctrica.



Andrea González, Jefa de Asuntos Administrativos de EDELMAG, destacó la importancia del autocuidado y la responsabilidad para disfrutar de unas fiestas seguras.

“En estas fechas queremos recordar a las familias magallánicas la importancia de usar productos eléctricos certificados por la SEC, evitar sobrecargar enchufes y mantener siempre el cuidado con adornos eléctricos”.



Gonzalez también se refirió a otras medidas de “autocuidado” como la conducción responsable para evitar accidentes de tránsito que afecten a las personas, peatones, ciclistas o a la infraestructura eléctrica.



“Este año hemos registrado 60 choques a postes en la región, los cuales no solo afectan el suministro, sino que también ponen en riesgo la seguridad de las personas y de nuestra comunidad. La responsabilidad es clave para prevenir accidentes durante las celebraciones”, aseguró.



Por su parte, la Mutual de Seguridad, a través de su Gerente María Constanza Díaz, enfatizó el compromiso con la prevención y la seguridad: “En este período de celebraciones, queremos recordar la importancia del autocuidado y la prevención de riesgos en el hogar y comunidad.

Evitar conductas peligrosas, especialmente aquellas relacionadas con instalaciones eléctricas, son parte del compromiso preventivo de Mutual de Seguridad”

concluyó M. Constanza Díaz.



Consejos prácticos para unas fiestas seguras:

No sobrecargar enchufes, triples y alargadores y revisar que estén en buen estado.

Utilizar siempre alargadores, luces y adornos navideños que cuenten con certificación SEC.

Adornar árboles y jardines solo con artefactos certificados para decoración de exteriores.

Mantener las luces decorativas en buen estado y siempre apagarlas antes de salir del domicilio o al ir a dormir.

No usar challa o globos metálicos cerca de la red eléctrica, ya que al contener papel con fibra de metal puede provocar interrupciones de suministro.

No utilizar postes o cables para colgar adornos navideños, pues pueden provocar un accidente.

Mantener guirnaldas y cables eléctricos fuera del alcance de los niños.

No cubrir enchufes, alargadores o aparatos eléctricos con alfombras y/o elementos que puedan aumentar el riesgo de calentamiento.

Mantener una conducción responsable para evitar accidentes, especialmente en torno a las redes eléctricas, los que pueden provocar interrupciones de suministro.

Si su domicilio se ve afectado por una interrupción de suministro, la primera recomendación es revisar el automático para verificar que el corte no es particular. En caso contrario, llamar al Fono Cliente de EDELMAG: 800 800 400 o comunicarse por al correo [email protected]