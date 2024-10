EMOTIVA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CIRCO CHILENO EN PUERTO EDÉN

​Inédita y conmovedora celebración del Día del Circo Chileno. Habitantes de la comunidad de Puerto Edén disfrutaron y se emocionaron con la presentación del espectáculo “Circo Platinium”, a cargo de la compañía Circo del Sur y propiciada por la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.



La puesta en escena, efectuada el fin de semana pasado en el sector de la rampa de conectividad, movilizó a niñas, niños, jóvenes y adultos del poblado austral de Chile, situado al sur del golfo de Penas. Vecinas y vecinos colaboraron de manera entusiasta con la logística y preparación del montaje con el que luego se deleitaron y vivieron un feliz momento.



“Para Puerto Edén, que vivimos tan lejos, esto nos saca de toda la rutina, nos vuelve a trasladar a la niñez. Es una experiencia muy bonita, que se hayan tomado el tiempo y la dedicación de traernos y poder compartir con nosotros esta linda experiencia”, comentó la vecina María José González, tras la función.



Mientras que Alan Chiguay, de ocho años de edad, manifestó su alegría y placer por haber presenciado la puesta en escena. “Muy bien, me encantó. Me gustaron esos movimientos. Me gustó la obra y me gustó todas las cosas que estaban en el circo. Me gustó todo el equilibrio. Sí, me gustaría que volvieran”.



El espectáculo, programado originalmente para fines de septiembre, debió posponerse a causa de las condiciones del tiempo. El esfuerzo e interés por presentar la obra fue valorada por Segundo Chiguay.



“Gracias a ustedes y a los jóvenes que vinieron a Puerto Edén a hacer esta actividad de circo. Ojalá, Dios quiera, que se repita y que los tengamos nuevamente aquí en nuestra localidad de Puerto Edén. Gracias, muchas gracias”, recalcó.



El espectáculo Circo Platinium, que incluyó malabarismo, acrobacias y humor, congregó a prácticamente a toda la población de Puerto Edén. Alrededor de setenta personas rieron, se sorprendieron y vivieron un inolvidable encuentro con las artes.



“Ha sido súper emocionante. Entre los objetivos del Circo (del Sur) está la descentralización de las artes circenses y que mejor forma de descentralizar que llegando a lugares como Puerto Edén, donde realmente sientes que se puede intercambiar una energía muy bonita. Nosotros entregando alegría y ellos nos entregan mucha cultura, mucho de humanos. Así es que… hermoso, estoy muy emocionada”, dijo Karin Marinckovic, directora de la compañía Circo del Sur.



El elenco, con siete de sus integrantes, después de cerca de treinta horas de navegación por los canales patagónicos llegó hasta Puerto Edén, gracias a una iniciativa de la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y que contó con el apoyo de La Empresa Portuaria Austral (Epaustral), Transbordadora Austral Broom (TABSA), la municipalidad de Natales, Servicio País, la escuela Miguel Montecinos y la familia de Aliro Vargas.



“Esta experiencia nos confirma que este es el camino correcto para democratizar la cultura. Emociona sólo ver la reacción y escuchar los agradecidos comentarios de la comunidad de Puerto Edén, luego de disfrutar esta presentación artística. Como Ministerio y gobierno tenemos la obligación de resguardar que el derecho de acceder a los bienes culturales se cumpla”, sostuvo la seremi de las Culturas, Carolina Herrera.



La historia del circo en nuestro país se remonta a 1885, año en el que la familia Pacheco llegó a Valparaíso desde el extranjero e inauguró el primer circo chileno. El 2017 se hizo un reconocimiento a las artes circenses y se declaró oficialmente que el primer sábado de cada septiembre se celebraría el Día Nacional del Circo o Día del Circo Chileno, tras el objetivo de visibilizar y difundir las artes circenses y el trabajo de los exponentes nacionales de esta antigua disciplina artístico-cultural.







