ENAP OBTIENE UTILIDADES POR US$172,7 MILLONES EL PRIMER SEMESTRE DE 2024

​La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) logró una utilidad de US$172,7 millones en los primeros seis meses del año y un Ebitda que ascendió a US$474,4 millones. Con esto, mantiene la senda de buenos resultados financieros de los dos últimos años y especialmente de 2023, en los que la empresa estatal logró utilidades anuales por US$566 millones y un Ebitda histórico de US$1.414 millones.







El gerente general de Enap, Julio Friedmann, destacó que la empresa esté logrando números azules por cuarto año consecutivo. “Sabíamos que este año iba a ser desafiante para Enap. Sin embargo, nos anticipamos y nos preparamos para ello, con esfuerzos concretos en nuestras operaciones, en la creación de valor y en la contención de costos. Es por eso que el resultado del primer semestre está sobre el presupuesto considerado en el plan de negocios que nos habíamos trazado”, dijo.







Añadió que las acciones implementadas han permitido, por ejemplo, que este primer semestre Enap produzca un 10% más de productos valiosos que el mismo período del 2023.







El análisis por líneas de negocio reflejó que el área de Refinación y Comercialización (R&C), es decir, la encargada de transportar el petróleo y sus derivados a Chile, refinarlo en las plantas y distribuir los productos en el país; obtuvo un Resultado Antes de Impuesto (RAI) de US$ 177,7 millones para los primeros seis meses del año.







En cuanto a la línea de Exploración y Producción (E&P) -que está a cargo de extraer gas y petróleo en Chile y otros 3 países -, este primer semestre de 2024 obtuvo un RAI de US$ 103,3 millones. De este total, US$97,6 millones corresponden a la operación en el exterior de la filial Enap Sipetrol y US$5,7 millones, a Magallanes.







En cuanto a los eventos destacados de lo que va de 2024, Friedmann, resaltó que “hemos continuado reduciendo nuestra deuda, logramos colocar exitosamente un bono por US$600 millones en el mercado internacional y la clasificadora de riesgo Standard and Poor’s nos elevó a la categoría de investment grade, hitos que dan cuenta de la importante tarea que estamos llevando a cabo por hacer de Enap una empresa rentable para el Estado y eficiente en su manejo”.







Finalmente, el CEO de Enap reiteró que, tal como lo adelantó a fines de 2023, este año los resultados serían más estrechos debido a la reducción de los márgenes internacionales de refinación. “Y no nos basta con saberlo y comunicarlo, tenemos que actuar en consecuencia para llegar a donde queremos estar. En lo concreto, estamos implementando un conjunto de proyectos estructurantes que ayudarán a enfrentar este escenario y que apuntan a la excelencia operacional, la disciplina financiera y el cuidado de las personas”.