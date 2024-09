ENTREGAN RECOMENDACIONES DE AUTOCUIDADO PARA FIESTAS PATRIAS

​​Este año las celebraciones de Fiestas Patrias se extenderán por varios días y se estima que más de dos millones de personas se trasladarán a lo largo de Chile durante la semana del 18 de septiembre. En ese marco, la académica de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Alejandra Valencia, entregó algunas recomendaciones a la ciudadanía como programar bien los viajes, revisar el estado del vehículo y tener paciencia ante las demoras del traslado, ya que las carreteras presentarán mayor congestión. "Es necesario que las personas que viajen salgan con tiempo de sus hogares, que siempre estén atentos a las condiciones del tránsito, que no conduzcan a exceso de velocidad y mucho menos manejen mirando el celular. Estas son distracciones que pueden generar algún tipo de siniestro vial, y lo que menos se quiere es que haya mayor cantidad de accidentes, siniestros y personas fallecidas", detalló la académica. Justamente por ello, agregó, las recomendaciones no solo aplican para los conductores, sino también para los peatones, que muchas veces sufren atropellos por cruzar en lugares no autorizados, sobre todo cuando se encuentran bajo los efectos del alcohol. "Es muy importante que las personas no conduzcan a exceso de velocidad, porque muchos de los accidentes que ocurren en estas fechas también son atropellos, sobre todo a peatones que descuidadamente transitan o cruzan en lugares indebidos y los autos no alcanzan a verlos. Las personas en estado de ebriedad se ponen más temerarias al momento de circular por las calles", indicó Valencia, haciendo hincapié en la importancia que los automovilistas conduzcan con precaución y siempre atentos a las condiciones del tránsito.