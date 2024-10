EXFISCAL GAJARDO: MANUEL GUERRA BUSCÓ BENEFICIOS ECONÓMICOS POR PARTE DE HERMOSILLA Y CHADWICK

"Hoy día conocemos qué es lo que se fraguaba detrás: una operación política (...) para ponerle término a estas investigaciones, dando un perdonazo", declaró Gajardo a Cooperativa.

El exfiscal Carlos Gajardo se refirió a la publicación de varias conversaciones que sostuvo el expersecutor Manuel Guerra con el abogado Luis Hermosilla, en que celebraban su salida del Ministerio Público, en el año 2018, mientras investigaba el financiamiento irregular de la política.

En conversación con Cooperativa, Gajardo recordó que "yo renuncié a la Fiscalía en enero del año 2018 por las decisiones que estaba tomando el fiscal Guerra. Renunciamos junto con mi colega Pablo Norambuena, que éramos los fiscales que habíamos descubierto e iniciado el caso Penta, el caso SQM y el caso Corpesca".

La renuncia se produjo, según explicó el abogado, debido a que Guerra "comienza a tomar una serie de decisiones que no tenían sustento jurídico; recién la Corte Suprema había desaforado al señor (senador Iván) Moreira y él decide suspender".

"Como esas decisiones iban en contra de nuestras convicciones jurídicas y éticas, renunciamos a la institución y hoy día conocemos qué es lo que se fraguaba detrás: una operación política entre el señor Guerra, el señor Hermosilla y la participación de Andrés Chadwick, según se da cuenta en estos chats, para ponerle término a estas investigaciones, dando un perdonazo transversal", declaró el expersecutor.

Cabe recordar que, en agosto pasado, el Ministerio Público abrió una investigación penal contra Guerra, luego que se conociera un intercambio de información con Hermosilla -en prisión preventiva por el caso audios- sobre investigaciones relativas al caso Penta, el caso Dominga y el caso Exalmar, entre otros.

Tras revelarse estos chats por parte de The Clinic, Gajardo señaló que "las piezas me terminan de calzar respecto a que la actuación del señor Guerra efectivamente no fue jurídica, sino que tuvo otras motivaciones que, básicamente, tienen que ver con conseguir beneficios económicos por parte del señor Hermosilla y del señor Chadwick".

Cooperativa.cl

​