CON ÉXITO SE DESARROLLÓ EL INGRESO Y EGRESO DE BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR EN NATALES

​A pesar de las bajas temperaturas reinantes el miércoles 8 de mayo en la sede de la UCAM se realizó el “Encuentro de Egreso de participantes año 2023 y lanzamiento Programa Mujeres Jefas de Hogar 2024”. Recordemos que esta iniciativa es realizada a través de un convenio con la Municipalidad de Natales, ejecutada por medio de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) y financiada por el Servicio de la Mujer y Equidad de Género.

El programa busca promover en la comuna la autonomía económica de mujeres jefas de hogar, a través de la entrega de un conjunto de herramientas que les permitan generar y gestionar ciertos ingresos y recursos propios a partir del trabajo remunerado, el acceso a la oferta pública y de oportunidades de conciliación al trabajo remunerado, doméstico y de cuidados.

En el encuentro, se generó un diálogo entre las egresadas y las nuevas usuarias del programa, quienes además compartieron con la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruiz; la Encargada Regional de Mujeres jefas de Hogar, María José Madrid; los concejales Verónica Pérez, Marcelo Contreras y Juan Ojeda; la directora de DIDECO, Claudia Hernández; y profesionales de la misma Dirección.

Consultada la directora de Desarrollo Comunitario, Claudia Hernández Oyarzo, informó que “nos encontramos presenciando el egreso de las participantes del Programa Jefas de Hogar del año 2023, como a su vez el ingreso de nuevas postulantes al mismo programa. Este es un espacio de intercambio de vivencias, donde las nuevas integrantes conocerán lo realizado anteriormente por sus predecesoras”.

Por su parte la SEREMI de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando destacó que “cuando decimos que no queremos que ninguna mujer se quede atrás, cuando decimos Chile para Todas; este programa aporta a eso, en una comuna donde, justamente, la coordinación con otros servicios y el apoyo para la ejecución del programa con el municipio lo hace palpable”.

En tanto, Thiare Alarcón, beneficiaria 2024 de Programa Mujeres Jefas de Hogar, comentó “lo que a mi me motivó a entrar a este programa es tener más habilidades, compartir con más mujeres que tengan más experiencia que yo, y aprender en algunos cursos que me sirvan más adelante”.

Del mismo modo, Paula Solar, egresada del Programa, manifestó que “esta fue una experiencia maravillosa, fue una oportunidad muy espectacular para mi porque pude aportar mi conocimiento a mis compañeras y también de ellas aprendí muchísimo porque se hicieron varios talleres. Este programa nos ayudó tanto en las facetas personales, como de emprendimiento”.

Mujeres Jefas de Hogar es ejecutado en convenio con la Municipalidad de Natales desde 1998. Para este año, la dupla profesional a cargo está compuesta por las asistentes sociales Betsabe Ovando Cárcamo y Joselyn Caro Caro. Las mujeres interesadas en inscribirse al programa, lo pueden hacer a través del correo electrónico [email protected], a los teléfonos +569 47451442/+569 53589418, o de forma presencial en la oficina ubicada en Eberhard #457.









