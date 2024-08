¡HISTÓRICO! FRANCISCA CROVETTO GANÓ MEDALLA DE ORO EN EL TIRO SKEET DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PARÍS 2024

Historia absoluta en el deporte chileno. Francisca Crovetto ganó este domingo la medalla de oro del tiro skeet olímpico. La chilena superó este domingo un desempate con la británica A. J. Rutter y le dio la tercera presea dorada a Chile en una cita de los cinco anillos.

En una definición de infarto, Crovetto logró el triunfo en el shoot off con Rutter, a la que superó en una definición apasionante. La tiradora chilena, que llegó a la final luego de superar una repechaje esta misma tarde de domingo en Francia, comenzó de buena manera y si bien falló el tercer disparo de su primera pasada, logró avanzar a la segunda ronda con 19 de 20 aciertos, igualando a Rutter.

En la segunda tanda, "Fran" no erró ningún intento y con 29 puntos en total, se metió a la siguiente fase. Y en la tercera, la campeona panamericana acertó nueve de 10 y se metió a la ronda de las tres mejores como puntera, lo que le aseguró un puesto en el podio. Pero la chilena no quería el bronce, fue por más. En la cuarta etapa, nuevamente no tuvo fallas y junto a Rutter se metieron a la lucha por el oro, dejando fuera a la estadounidense Austen Jewell Smith.

En el cierre, Crovetto igualó con Rutter y tuvieron que llegar al shoot-off para definir a la ganadora del oro olímpico. Allí, la británica falló un intento en su última tanda y la chilena acertó los dos para completar su histórica victoria por 7-6. De esta forma, Francisca Crovetto se une a Nicolás Massú (dos oro en tenis en Atenas 2004) como los únicos nacionales en subir a lo más alto de un podio olímpico. Chile, luego de 16 años, vuelve a un podio de los Juegos Olímpicos y la tiradora es la primera mujer en ganar oro en la máxima cita del deporte mundial.

Fuente: Emol.com

