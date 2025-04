HITO PARA EL TURISMO Y LA DESCENTRALIZACIÓN: SERNATUR INCORPORA A PUERTO WILLIAMS COMO DESTINO DE SU PROGRAMA VACACIONES TERCERA EDAD

​Con la histórica incorporación de Puerto Williams como destino en el programa Vacaciones Tercera Edad (VTE), el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, en compañía de autoridades regionales y locales, sostuvo un encuentro con representantes del gremio turístico en dicha capital provincial.



​En la instancia, realizada en el Centro Subantártico Cabo de Hornos, las y los participantes valoraron la inclusión de la ciudad de Isla Navarino en esta iniciativa estatal que potencia el turismo interno, diseñado especialmente para personas mayores, jubiladas, pensionadas y montepiadas.



​Benítez mostró su satisfacción por este anuncio realizado precisamente en la localidad beneficiada. "Estos programas aportan y fomentan el desarrollo turístico en baja temporada, por lo tanto, vamos a empezar con estos viajes y esperamos que sea un gran éxito, que tenga un muy buen alcance con los distintos turistas de nuestro país para seguir creciendo en nuestro programa. Ojalá seguir creciendo de tal manera que el turismo no sólo sea en temporada alta, que fue muy exitosa, sino que podamos ir ampliando durante todo el año, y esto permita un mayor desarrollo económico, con contratos más largos para los guías, para la gente que trabaja en los restaurantes, en definitiva, que la actividad turística siga creciendo en Puerto Williams", manifestó.



​Asimismo, el director nacional de Sernatur detalló que el tour de este programa VTE contempla una duración de seis días, considerando tres de ellos en Punta Arenas y otros tres en Puerto Williams. Están programados tres viajes con 20 cupos disponibles en cada uno de ellos, los que totalizan a 60 personas beneficiadas. Tras el desarrollo de las últimas coordinaciones logísticas, se espera que las vacantes del primer viaje estén disponibles en abril en el sitio web www.vacacionesterceraedad.cl, con el propósito de que el programa pueda ejecutarse dicho mes.



​Por su parte, la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, recalcó el trabajo conjunto entre el mundo público y privado para concretar esta anhelada iniciativa que fortalecerá la circulación económica en temporada baja. "Es una tremenda noticia para nosotros. Esperamos que realmente sea una temporada exitosa para todos los operadores turísticos. Para nuestro Gobierno, la descentralización es uno de los temas que más tenemos que desarrollar en nuestra Provincia Antártica, por lo tanto, este hito en particular queremos destacar el trabajo que realizamos junto al gremio de turismo, quienes nos solicitaron expresamente poder incorporarlos en uno de estos paquetes turísticos que ofrece Sernatur a nuestros compatriotas. Bajo la consigna de la descentralización, nosotros hoy en día estamos concretando este sueño", comentó.



​En tanto, el presidente de la Asociación Gremial de Turismo Subantártica de Puerto Williams, José Soto Passek, valoró que este nuevo desafío se presentara como fruto de un largo trabajo coordinado con autoridades e instituciones pertinentes. "Tenemos las capacidades instaladas para atenderlos y para que la gente disfrute del fin del mundo. Hay mucha gente en Chile que no conoce su país y menos el fin de su país, que es Puerto Williams, así que ahora van a tener la oportunidad de llegar hasta el último rincón de su país, que es un anhelo de mucha gente que nos ha contado que tiene ganas de terminar su vida y haber conocido todo su país, y a muchos les faltaba este pequeño eslabón", dijo el dirigente, quien tiene la esperanza que se incluya a Puerto Williams en otros programas de Sernatur, como Giras de Estudio.



​Promoción internacional de Puerto Williams



​Por otro lado, uno de los temas abordados en el encuentro con representantes del sector turismo en la zona, fueron las oportunidades de promoción internacional a las que podrían acceder a través de Sernatur, como las campañas cooperadas. En este punto, hubo especial interés por reforzar los productos turísticos que ofrece Puerto Williams y sus alrededores en la vecina ciudad de Ushuaia, especialmente tras los buenos resultados que otorgó el retorno en la conectividad marítima entre la ciudad argentina y Puerto Navarino durante la reciente temporada, luego de cuatro años de inactivación producto de la pandemia de coronavirus y posterior construcción de la rampa en la localidad ubicada a 46 kilómetros al oeste de la capital provincial.



​"Las posibilidades de trabajar con operadores de Ushuaia u otras acciones que planteen, es parte de lo que estamos presentando, de manera de hacer un trabajo que sea público-privado, donde podamos cofinanciar iniciativas que salgan desde las cámaras locales", dijo Benítez, quien además invitó a prestadores de servicio y dirigentes de turismo locales a participar en la serie de actividades que Sernatur organizará durante este año, como ruedas de negocios, ferias y, especialmente, la Cumbre Mundial de Turismo Aventura (ATTA, por su sigla en inglés), a desarrollarse en Puerto Natales entre el 13 y 16 de octubre próximos, y que incluirá actividades previas en el resto de la región considerando igualmente a Puerto Williams.



​De igual manera, Benítez destacó el traspaso de seis competencias de Sernatur a tres gobiernos regionales del país: Tarapacá, O'Higgins y Magallanes. Estas atribuciones son: proponer y administrar Zonas de Interés Turístico (ZOIT); ejecutar herramientas para el desarrollo de competencias empresariales; desarrollar y potenciar destinos turísticos; definir la planificación estratégica; administrar y potenciar las oficinas de información turística –que considera la apertura de una nueva oficina de turismo en Puerto Williams-, y ejecutar acciones de promoción y difusión de productos y destinos turísticos regionales.



​"Como Sernatur vamos a hacer una transferencia y un acompañamiento en este proceso, para poder instalar estas capacidades en los gobiernos regionales y puedan operar directamente, independientemente de que Sernatur va a seguir cumpliendo sus funciones de promoción internacional, regulación de servicios turísticos y programas de turismo interno como Vacaciones Tercera Edad, Giras de Estudio u otra acción propia del servicio", explicó Benítez.



​Por último, la directora del Centro Subantártico Cabo de Hornos y el Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC, por su sigla en inglés), Francisca Massardo, valoró que iniciativas como el encuentro entre autoridades y representantes del rubro turístico se desarrollen en las dependencias que encabeza. "Se trata de un espacio que está cumpliendo un rol de vinculación con la comunidad y de articulador en donde confluyen iniciativas de carácter regional y nacional en temas tan relevantes para el país como el turismo de intereses especiales", comentó.​