II CAMPEONATO MUNICIPAL LEVANTAMIENTO DE PESAS “PUNTA ARENAS 2025” SE CELEBRÓ ESTE FIN DE SEMANA CON GRAN PARTICIPACIÓN DE HALTERÓFILOS LOCALES

​Con gran éxito y una destacada participación, se llevó a cabo este domingo 11 de mayo el II Campeonato Municipal de Levantamiento de Pesas “Punta Arenas 2025”, evento competitivo organizado por la Fundación Municipal de Deportes y avalado por la Federación Chilena de Levantamiento de Pesas.



Este evento deportivo, realizado en el Gimnasio Municipal Cerro de la Cruz, contó con casi 50 participantes inscritos, en una jornada que resaltó el talento, la dedicación y la pasión por la halterofilia en nuestra comuna.



La competición, que se desarrolló entre las 08:00 y las 18:00 horas, presentó un formato individual donde los participantes realizaron levantamientos en las modalidades de arranque y envión, con el objetivo de alcanzar los mejores totales olímpicos para destacar en sus respectivas categorías.



El ambiente estuvo cargado de energía y camaradería, con un público entusiasta que no dejó de animar a los competidores durante toda la jornada.



Este evento no solo promovió la identidad local y la práctica deportiva, sino que también sirve como una plataforma clave de preparación para los torneos nacionales FECHIPE 2025. En este sentido, el campeonato reafirma el compromiso de la Fundación Municipal de Deportes con el desarrollo de la halterofilia en Punta Arenas, y especialmente con el impulso al desarrollo del deporte federado en nuestra comuna, lo que hace parte esencial de la visión del Directorio de la Fundación.



El alcalde Claudio Radonich se refirió a este torneo, señalando que: “Estamos muy contentos con este campeonato, que tiene el aval técnico de la federación de levantamiento de pesas, para certificar finalmente las marcas de los competidores. Lo que buscamos es retomar un deporte que ha dado tantas medallas y tantos reconocimientos a nuestra comuna. Y en este sentido quiero agradecer al Directorio de la Fundación Municipal de Deportes, que siempre está colaborando activamente para diversificar el deporte aquí en la ciudad”.



“También queremos invitar a la comunidad, porque tenemos una escuela municipal de levantamiento de pesas funcionando, por tanto, esta es una oportunidad para que quien quiera conocer este deporte, vaya y participe. Esta es una escuela totalmente gratuita y con profesores destacados” finalizó.



Durante la instancia de cierre y premiación del torneo, el Director Ejecutivo de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mansilla, destacó: "Estamos muy satisfechos, estamos cerrando nuestro segundo campeonato municipal de levantamiento de pesas. Todo un éxito con cerca de 50 inscritos, lo que representa un aumento respecto del año pasado, y nos tiene muy conformes. Como fundación municipal de deportes hemos estado apoyando el levantamiento de pesas, hemos hecho clínicas, cursos para entrenadores, también torneos, y tenemos la misión de seguir impulsando este deporte, de seguir promoviéndolo para que un deporte con tanta tradición en Punta Arenas no se pierda y haya más gente, como antaño, en los ´80 y ´90".



Mansilla, además, se sumó a la invitación a ser parte de la Escuela Municipal de Levantamiento de Pesas, recalcando que esta escuela es totalmente gratuita, y funcionará durante todo el año 2025, en el gimnasio de calle Patagona N°1070.



Por su parte, Romina Chang, coordinadora del área técnica de la Federación chilena de levantamiento de pesas, presente en las competencias, destacó la importancia de este campeonato para los deportistas locales: “Este es un evento federado, en que la Federación valida las bases para que los deportistas puedan registrar marcas y tengan oportunidad de clasificar a los eventos nacionales y entrar dentro de los mejores del ranking nacional."



“El campeonato se desarrolló durante toda la jornada de este domingo a partir de las 8 de la mañana, en que comenzaron los pesajes, hicimos 4 tandas, dos de damas y dos de varones, y en general se desarrolló de forma espectacular”, agregó.





Resultados y premiación.



La jornada de competencia culminó con una ceremonia de premiación individual que reconoció a los tres primeros lugares de cada categoría de peso, tanto damas como varones, quienes fueron distinguidos por sus totales olímpicos, es decir, la suma de los mejores levantamientos en las modalidades de arranque y envión.



Además, como un reconocimiento especial, los deportistas que obtuvieron las mejores marcas técnicas de la competencia en general, tanto damas como varones, recibieron un trofeo destacando su desempeño excepcional durante el campeonato.



Los deportistas que fueron destacados por obtener la mejor marca técnica de la competencia por categoría, fueron:



- Damas: Camila Harambour.

- Varones: Gabriel Norambuena.



Cada levantador demostró no solo sus habilidades físicas, sino también un espíritu de superación y sana competitividad, que refleja el carácter de los habitantes de nuestra comuna.



Una invitación abierta al desarrollo deportivo.



En el marco del campeonato, se hace nuevamente extensiva la invitación a los jóvenes de nuestra comuna, de entre 12 y 18 años, a formar parte de la Escuela Municipal de Levantamiento de Pesas, una iniciativa gratuita que busca promover este deporte entre las nuevas generaciones y fomentar valores como la disciplina y el compromiso deportivo.



Las clases, a cargo del destacado entrenador José Mayorga, se llevan a cabo de lunes a viernes, de 18:00 a 19:30 horas, en el Gimnasio Municipal Cerro de la Cruz, ubicado en Patagona N°1070. “Queremos seguir impulsando la halterofilia en Punta Arenas, y la Escuela Municipal es una excelente oportunidad para que los jóvenes se inicien en este deporte y desarrollen sus habilidades” comentó Mayorga. Las inscripciones están abiertas y se pueden realizar enviando un correo a [email protected] o asistiendo directamente al gimnasio de entrenamiento, de lunes a viernes de 18:00 a 19:30 hrs.





Un campeonato con continuidad que marca un hito para la halterofilia local.



El éxito del II Campeonato Municipal de Levantamiento de Pesas, que alcanzó casi 50 inscritos en esta segunda edición, demuestra e interés por la halterofilia en nuestra comuna, que crece año a año. En esta segunda edición, no solo participaron deportistas que ya habían sido parte de la versión del año 2024, sino que se sumaron nuevos competidores, quienes dieron su mejor esfuerzo por lograr las más altas marcas en sus categorías y lograr un lugar en el podio.



Es importante resaltar que este torneo contó con el respaldo de la Federación Chilena de Levantamiento de Pesas (FECHIPE). Por ello, en esta ocasión asistieron jueces oficiales de competencia, lo que garantizó la validez de todas las marcas obtenidas por los deportistas.



Este evento no solo representa un paso adelante en la promoción del levantamiento de pesas en Punta Arenas, sino que también fortalece el tejido comunitario y deportivo de nuestra ciudad. Con iniciativas como esta, se busca revitalizar una disciplina que históricamente ha sido parte de nuestra identidad y que hoy sigue inspirando a nuevas generaciones.



Este evento competitivo tiene gran relevancia para el deporte de las pesas, ya que de manera local es una disciplina que no cuenta con el apoyo de otras entidades para su impulso y desarrollo. Por lo anterior, la generación de este tipo de instancias competitivas, que permita a los deportistas locales participar de competiciones de alto nivel técnico y reglamentaciones oficiales, que además cuenta con el aval técnico de la federación, representa una gran oportunidad.



Así, este evento, además, constituyó un importante espacio para revivir una tradición que en algún momento posicionó a Punta Arenas como una cuna de campeones en levantamiento de pesas.



Este torneo, se suma a otras iniciativas promovidas por la Fundación Municipal de Deportes que buscan potenciar y apoyar la halterofilia local desde 2023 a la fecha, por medio de clínicas, capacitaciones, escuelas deportivas, y torneos. En este sentido, cabe destacar que durante el año 2024 se realizaron varias actividades en apoyo al desarrollo del levantamiento de pesas, tales como la primera versión de este campeonato municipal, que contó con amplia participación de pesistas locales en competencia, así como una muestra de niños que forman el semillero local de pesistas provenientes de distintos clubes de la comuna y el Campeonato Nacional Open de levantamiento de pesas. En esta línea, este 2025 la segunda versión del campeonato municipal de levantamiento de pesas se suma a la Escuela Municipal de la disciplina, actividad gratuita y abierta a la comunidad que funcionará por todo el año y busca formar nuevos pesistas de 12 a 18 años.



