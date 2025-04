KARIM BIANCHI ENFRENTA TEMAS CLAVE PARA MAGALLANES: CRITICA GESTIÓN MIGRATORIA, EXIGE SOLUCIONES EDUCATIVAS Y HABLA DE SU CANDIDATURA PRESIDENCIAL

Esta mañana, en una entrevista en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, el senador independiente por Magallanes, Karim Bianchi Retamales, abordó una serie de temas críticos que afectan a la región y al país, en una conversación franca con la comunidad.

Uno de los puntos más álgidos fue su emplazamiento al Director Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, por la llegada masiva de vuelos charter con extranjeros, principalmente haitianos. "No ha demostrado seriedad ni capacidad para abordar la crisis migratoria", sentenció el senador. Además, cuestionó el financiamiento de estos vuelos: "Para traer charters, tiene que haber alguien que los financie", advirtió, haciendo un llamado de alerta ante el fenómeno migratorio.

En el ámbito local, Bianchi informó que ofició al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Magallanes tras denuncias por el mal estado de la infraestructura del Liceo Gabriela Mistral de Puerto Natales. Exigió claridad sobre las medidas adoptadas, los recursos asignados y los avances realizados desde el inicio de 2024.

Respecto a su recolección de más de 36 mil firmas para una posible candidatura presidencial en 2025, Bianchi afirmó: "No sé si resultó o no, pero quisimos influir en el debate sobre el país que queremos. Chile está en una profunda crisis, tiene todo para salir adelante, pero falta poner orden". Aclaró también que quienes firmaron "no quedarán inscritos en ningún partido político ni en nada".

Finalmente, reflexionó sobre el rol de los políticos de la región, señalando que “ser un mal magallánico en política es haber tenido la oportunidad de hacer cosas por la región y no haber hecho nada”.





