MAGALLANES AVANZA HACIA LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LA CONSTRUCCIÓN CON SEMINARIO DEL ACUERDO DE PRODUCCIÓN LIMPIA

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes organizó el Seminario "Hacia la Economía Circular en la Construcción", evento que forma parte del programa de cierre del primer año de implementación del Acuerdo de Producción Limpia (APL) y del trabajo de su Mesa de Innovación, cuyo objetivo es impulsar medidas concretas de economía circular en la industria conectando a los actores de la cadena de valor, fomentando la colaboración y la implementación de prácticas sostenibles.

"Como gremio estamos plenamente conscientes de la urgencia de avanzar hacia una economía circular. En Magallanes llevamos ya un año trabajando en el marco del Acuerdo de Producción Limpia (APL). Este proceso incluye un acompañamiento para que las empresas de nuestro sector puedan emprender un camino de aprendizaje y llevar a cabo acciones conjuntas en áreas clave como la gestión de residuos y el uso eficiente del agua. Además, los APL se enmarcan dentro del Compromiso PRO, una iniciativa estratégica de la CChC que promueve la sostenibilidad", señaló Carlos Braun, Consejero Nacional CChC.

El primer año del Acuerdo de Producción Limpia (APL) del sector de la construcción en Magallanes marcó el inicio de implementación de la economía circular en las empresas, de empezar a medir, a contabilizar, a tener una noción de cuáles son sus residuos y su consumo de agua y cuáles son los pasos a seguir. Este trabajo comenzó con un diagnóstico que reveló que muchas de las empresas ya implementaban prácticas sostenibles como reciclaje y gestión de residuos. A partir de allí, se elaboraron planes de gestión individualizados y, con el acompañamiento de la CDT, se llevaron a cabo visitas a obras para evaluar los avances logrados. También se ofrecieron múltiples capacitaciones a trabajadores para fomentar el entendimiento y la implementación de estas prácticas en los lugares de trabajo. Además, se identificaron desafíos y acciones futuras mediante la creación de Mesas de Trabajo, incluyendo una Mesa Público-Privada y una Mesa de Innovación, cuyo trabajo culminó en la realización de un seminario.

Enrique Rebolledo, seremi de Medio Ambiente de Magallanes, estuvo presente en el Seminario y comentó que "en este evento se trató un tema muy interesante como lo es el análisis de ciclo de vida, que es desde donde nace todo lo relacionado a las huellas de carbón, las huellas hídricas, etc. Desde el Ministerio del Medio Ambiente hacemos un trabajo técnico basado en ciencia y en datos, y por ello es tan importante que las empresas puedan realmente cuantificar sus residuos y hacer así sus análisis de ciclo de vida y ser más sustentables. Vemos con muy buenos ojos que el sector de la construcción busque ser más sustentable, sobre todo en una región tan especial como Magallanes, donde todos debemos que tener un cuidado especial por nuestro medio ambiente".

La ponencia principal del Seminario estuvo a cargo de Pía Wiche, Gerente General de ECOED, quién presentó cómo el análisis de Ciclo de Vida puede ser utilizado como una estrategia de negocios para las empresas del sector de la construcción, al tener múltiples las ventajas competitivas, tanto sociales, económicas y medioambientales.

"Todos estamos familiarizados con el concepto de huella de carbono, pero pocas veces sabemos que esta tiene una "madre": el análisis de ciclo de vida, una metodología más completa y detallada. En la actualidad, existen diversas políticas públicas centradas en la gestión de residuos, una de las áreas más visibles en la construcción. Sin embargo, la invitación que hago tras mi charla es a ir más allá de los residuos y a poner atención también en los insumos. La mayor parte de los impactos ambientales de la construcción provienen de los insumos, no solo de los residuos. Al gestionar adecuadamente los insumos, podemos reducir significativamente la huella de carbono de las obras. Además, un buen diseño no solo contribuye a excelentes resultados ambientales, sino que también puede lograrse sin incrementar los costos, ya que los materiales más livianos suelen tener una menor huella de carbono. Por lo tanto, es crucial ampliar nuestra perspectiva, mirando no solo los residuos, sino también los insumos que compramos y cómo los utilizamos, para obtener una visión más completa del impacto ambiental de la construcción", explicó Wiche.

El público presente en el auditorio de Inacap conoció, a través de videos, prácticas sostenibles en empresas de la construcción en Magallanes, tales como: panderetas compuestas de hormigón y plástico reciclado (Salfa), uso de prefabricados en obras (D. C. AXIS), recopilación y uso de aguas lluvias en centros de trabajo y reutilización de hormigón y madera (Ingeniería y Construcciones Cárdenas), y fabricación de productos de construcción hechos 100% con plástico reciclado (Patagonia Circular).

En el último bloque de la jornada matutina del Seminario hubo un panel de conversación sobre la implementación de economía circular en empresas del sector de la construcción e incentivos del sector público para ello. En esta instancia participó Oscar Strauch, Subdirector Regional Corfo, quien comentó que "Corfo trabaja a nivel nacional en programas que apoyan las construcciones sustentables. Es relevante que las empresas locales puedan acceder a aquellos instrumentos que tiene la Corfo con los que podrían abordar temas como desarrollos locales vinculados a la economía circular en la construcción. En este Seminario vimos que, por parte de las empresas de la construcción, hay interés, hay conocimiento y están dispuestos a la acción en cuanto a la sostenibilidad. El llamado es a seguir trabajando en estas materias y hacer a Magallanes más sostenible".

Por su parte, Sebastián Silva, Gerente Zonal de EBCO en Magallanes, empresa adherida al APL, apuntó que "la construcción es un rubro que representa cerca del 30% de las emisiones de CO2 a nivel nacional, por lo que hay mucho por hacer; tenemos una gran tarea de poder ser más eficientes y disminuir los consumos, reciclar y reutilizar".

En la jornada vespertina del Seminario organizado por la Cámara Chilena de la Construcción Magallanes, empresas adheridas al Acuerdo de Producción analizaron juntos desafíos actuales en la transición hacia la Economía Circular en el sector construcción, a través de un taller en el que se crearon propuestas innovadoras que den solución a los desafíos planteados para la transición hacia la economía circular.

Ismael Bustamante Álvarez, Ingeniero de Prevención de Riesgos de Nexxo, estimó que "fue una jornada súper motivante. En el taller nos dimos cuenta que todas las empresas estamos con las mismas problemáticas en cuanto a economía circular, pero al final también las soluciones se darán en trabajo común; estamos todos enfocados y tenemos ganas de hacer las cosas, eso es lo importante".

En esa misma línea, María Eugenia Villaflores, gerente de Medio Ambiente en Grupo Flesan, asegura que "hay mucho que hacer y estamos todos en la misma sintonía, lo que nos permite ir soltando ideas para romper paradigmas, la inercia dentro de la construcción".

Alex Vidal, responsable de sostenibilidad e innovación de Concremag, apuntó que "todos los temas de sostenibilidad tienen que ser medidos para poder compararnos y ver cómo estamos haciendo nuestra gestión en beneficio del medio ambiente y disminuir la brecha que tenemos frente al cambio climático. Siempre es enriquecedor poder debatir porque de esa manera fluyen las ideas y se genera el movimiento, que es lo que necesitamos para seguir evolucionando".

A modo de cierre del evento, Katherine Martínez, líder en Sostenibilidad de la CDT CChC, reveló que "el primer año del APL marcó el inicio del trabajo en las empresas adheridas, de empezar a medir, a contabilizar, a tener una noción de cuáles son sus residuos y su consumo de agua. En el segundo año ya empezarán a implementar economías circulares, a avanzar en la reducción de residuos, a reportar, y a tener resultados después de dos años de implementación".