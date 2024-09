MAGALLANES AVANZA EN IMPLEMENTACIÓN DE NUEVA ESTRATEGIA PARA PREVENCIÓN DEL CÁNCER CERVICOUTERINO

Con el objetivo de compartir experiencias de éxito en el tamizaje para Virus Papiloma Humano VPH, como una forma de mejorar los indicadores sanitarios y, a la vez, modernizar conocimientos en torno a la incorporación de nuevas técnicas para mejorar procesos y resultados en los equipos clínicos de Magallanes, el Servicio de Salud organizó una Jornada de Actualización en Estrategias de Tamizaje para Virus Papiloma Humano.



La jornada, contó con la participación de profesionales de la Red Asistencial, ejecutivos de SEEGENE Inc., y el apoyo en su materialización de UMAG y Alatheia Spa., desarrollándose en espacio American Corner Center, siendo transmitida vía zoom a los diferentes establecimientos de salud de la región.



Al respecto, la directora Verónica Yáñez, señaló que, a través de este tipo de jornadas se puede incidir en avanzar hacia la pesquisa oportuna del cáncer cervicouterino. “Estamos poniendo énfasis en la detección del virus Papiloma Humano de forma oportuna, a través de las diferentes técnicas intra laboratorio y también como autotoma, es así como tenemos invitados internacionales, quienes nos proveen de estos kits para poder hacer los análisis respectivos y tener estos avances a nivel regional que son altamente destacables, siendo nuestro foco la prevención”, indicó la autoridad de salud.



Palabras que encuentran eco en las directrices emanadas desde la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud, al ser el cáncer cervicouterino CaCU, uno de los problemas de salud en vías de erradicar.



Para Andrés Oval, referente de Unidades Apoyo Diagnóstico del Servicio de Salud, la región, que es tierra de pioneros y exploradores antárticos, sigue dando muestra de avanzar en innovación, tomando la transferencia de conocimiento a nivel global y aplicándolo a la comunidad usuaria. “Como región somos pioneros al avanzar en tamizaje para prevenir el cáncer cervicouterino desde la mirada de la biología molecular, herramienta de vanguardia que está transformando la forma de pesquisar de esta patología, incidiendo en la disminución de las mortalidades por cáncer cervicouterino”, indicó el profesional.



Y es que el trabajo – como piloto - desarrollado para detección temprana de VPH desde la biología molecular, permite pesquisar en las primeras etapas, brindando tratamiento adecuado y salvando vidas, acota Patricia Cárdenas, matrona referente del programa de la Mujer del Servicio de Salud Magallanes.



“Creamos un pequeño piloto con funcionarias de salud, quienes participaron de una estrategia de autotoma para Virus de Papiloma Humano (VPH), donde en el 20% se detectó presencia por genotipo VPH y pudimos derivarlas para seguimiento y tratamiento adecuado; además nos percatamos que el instrumento utilizado fue fácil, cómodo y cerca del 96% de las usuarias recomendaría él autotoma, por lo tanto, es sencillo y puede ser usado en la comodidad del hogar”, enfatizó la matrona.



Consignar que el cáncer cervicouterino representa una carga significativa en la salud pública chilena, evidenciada por la muerte de dos mujeres al día y un registro de 1.500 nuevos casos diagnosticados anualmente. Esta enfermedad, aunque predominantemente se manifiesta entre los 30 y 50 años, no discrimina por edad, pudiendo afectar a las mujeres en cualquier etapa de la vida.



Respecto de los síntomas en etapas tempranas, el principal asociado al cáncer cervicouterino es el sangrado vaginal anormal, ya sea postcoital o independiente del ciclo menstrual regular. También puede manifestarse sangrado en mujeres posmenopáusicas.



Actualmente el Programa Nacional de Cáncer Cervicouterino en Chile ha evidenciado que el tamizaje regular mediante el Papanicolaou PAP ha resultado en la detección temprana de la enfermedad, implementando además, medidas preventivas paralelas que incluyan educación, estrategias de prevención y la administración de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), que es parte del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), permitiendo tanto a niños como a niñas acceder a esta medida preventiva, ya que el virus no solo es la principal causa de cáncer de cuello uterino en las mujeres, sino también un factor de riesgo para el cáncer de pene y anal en los hombres.



Destacar que, a partir de este año el Ministerio de Salud incorpora a la estrategia de vacunación escolar contra el VPH la vacuna nonavalente (Gardasil 9), lo que permitirá modificar el esquema de vacuna, pasando de 2 dosis (la primera en 4° básico y la segunda en 5° básico), a solo una para todos los niños y niñas que cursan 4° básico.