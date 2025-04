MAGALLANES: MÁS DE 12.600 LAS FAMILIAS BENEFICIADAS CON EL APORTE FAMILIAR PERMANENTE

​Un positivo balance realizó el Instituto de Previsión Social respecto de la entrega del Aporte Familiar Permanente, ex Bono Marzo, que se comenzó a pagar entre febrero y marzo de este año 2025. A la fecha, con la publicación de las tres primeras nóminas masivas de personas beneficiarias, el Aporte Familiar ya ha llegado a más de 1 millón 800 mil familias, quienes han recibido más de 3 millones 500 mil bonos.



Hasta ahora, el otorgamiento de este beneficio a las familias chilenas ha significado un desembolso por parte del Estado superior a los 226 mil millones de pesos.



En la medida que durante el año se publiquen otras nóminas de beneficiarios que han ido actualizando su información de cargas familiares, se estima que el beneficio alcanzará, en total, a más de 1 millón 900 mil familias.



En la Región de Magallanes, son más de 12.600 las familias beneficiadas con el Aporte Familiar Permanente, quienes han recibido más de 22.378 bonos. El Estado ha dispuesto la entrega de más de $1.445.036.972 para apoyar a las familias de la región.



“Podemos informar que más de 12.600 familias ya han recibido el Aporte Familiar Permanente en nuestra región. Sabemos lo importante que es este beneficio para el presupuesto familiar en los primeros meses del año, por eso llamamos a quienes aún no lo cobran a revisar en www.aportefamiliar.cl”, indicó la directora del IPS en la Región de Magallanes, Gloria Alejandra Marin Sepulveda.



Para este año, el monto del Aporte Familiar Permanente es de $64.574 por carga familiar o familia, según el tipo de beneficiario.



Llamado a revisar si aún no ha cobrado el beneficio



Si bien el pago del ex Bono Marzo se asignó -en forma automática- a la mayoría de las familias beneficiadas por medio de depósito en cuenta bancaria, CuentaRUT o cualquier otra que haya tenido registrada la persona en ese momento, siempre queda un porcentaje menor de familias que cobran su Aporte en forma presencial en locales de pago de Caja Los Héroes o sucursales de BancoEstado.



Para estas personas, si aún están en la duda y no han cobrado el beneficio, pueden ingresar al sitio www.aportefamiliar.cl y verificar si les corresponde el pago. También pueden consultar llamando al Call Center 101 de ChileAtiende.



El plazo para cobrar este beneficio es de nueve meses, desde la fecha de emisión del documento de pago, en el caso de las personas con cobro presencial. Es decir, si en www.aportefamiliar.cl se le indica que el pago estuvo disponible desde el 17 de marzo de 2025, la persona tendrá plazo hasta el 17 de diciembre de este año para hacer efectivo el cobro.



¿A quiénes les corresponde el Aporte Familiar Permanente este año 2025?



Personas que tenían concedido el Subsidio Familiar al 31 de diciembre de 2024. Reciben un Aporte por cada causante de subsidio (es decir, por cada hijo o persona por las cuales cobran el subsidio).



Personas que tenían concedida la Asignación Familiar o Maternal por sus cargas al 31 de diciembre de 2024. Reciben un Aporte por cada carga familiar.



Familias pertenecientes a Chile Solidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), que eran beneficiarias de esos sistemas al 31 de diciembre de 2024. Reciben un Aporte por familia.



Para más información y consultas, están disponibles los sitios www.aportefamiliar.cl, www.chileatiende.cl, las redes sociales @ChileAtiende en X, Facebook e Instagram y el Call Center 101.