ESTE MIÉRCOLES SE REALIZÓ EN NATALES RUTA DE MEMORIAS

Ayer al mediodía (4 de septiembre), se desarrolló en la comuna de Natales, por segundo año consecutivo, la actividad denominada “Ruta de Memorias”, organizada por la Secretaría Regional Ministerial de Educación, en conjunto con la Delegación Presidencial de Última Esperanza, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Agrupación Hijas, Hijos, Nietas y Nietos por la Memoria, con la participación de estudiantes de 3° y 4° año medio del Liceo Gabriela Mistral.



Esta iniciativa, que contó con la presencia del seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, y el delegado presidencial provincial, Guillermo Ruiz Santana, se enmarca en la conmemoración de un nuevo 11 de septiembre, a casi 51 años del Golpe de Estado en Chile, teniendo como objetivo el Fortalecimiento de la Democracia y la Formación Ciudadana.



“Septiembre para el Ministerio de Educación, es el Mes de la Memoria, y es en este marco muy importante la realización de estas rutas, que permiten que los y las estudiantes a través de un espacio de diálogo y reflexión puedan conocer la historia del país y de su ciudad, a través de testimonios de vecinos de la comunidad, que permiten valorar el desarrollo democrático de nuestra sociedad y el respeto a los derechos humanos de todas las personas en todo tiempo y circunstancia”, expresó el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez.





Por su parte, el delegado presidencial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz Santana, señaló que “esta visita guiada con estudiantes del Liceo Gabriela Mistral por distintos sitios de memoria en Puerto Natales, en los cuales se aplicó detención y tortura, es una forma de explicarles el valor del respeto a la democracia y los derechos humanos. Es necesario que comprendan que con el quiebre institucional en nuestro país se dio paso a una serie de atropellos y violaciones a los derechos humanos. El llamado es siempre a respetar la democracia y a luchar por respetar la diferencia entre todos los ciudadanos de este país”.



Durante el recorrido, las y los jóvenes visitaron los ex centros de detención y tortura durante la dictadura cívico militar como: la ex Gobernación de Puerto Natales (actual Delegación Presidencial Provincial), la Comisaría de Carabineros, la ex Cárcel Pública y la ex Cruz Roja, donde se utilizó como material pedagógico el libro “Cartografía Sitios de Memoria”, que publicó el 2020 la Agrupación Hijas, Hijos, Nietas y Nietos por la Memoria, con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Universidad de Magallanes y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde se encuentras descripciones de los recintos, imágenes, mapas georreferenciadores y valiosos testimonios de ex presas y ex presos políticos, que colaboraron con esta publicación.



La estudiante Sai Rosales, del 3° año B, del Liceo Gabriela Mistral indicó que la experiencia “le pareció muy interesante. No solo saber que ocurrió en general, sino también en los espacios como Natales. Como soy una persona que viene de otro país, me resulta importante conocer lo que ocurrió aquí”.



Mientras que Maite Hernández, alumna del 3° año A, contó que “fue una actividad que me tocó un lado igual sentimental, del lado de mi familia, ya que dos personas de mi familia fueron torturadas en Puerto Natales y Punta Arenas, entonces fue muy bonito poder escuchar y leer relatos de hechos que ocurrieron aquí en Puerto Natales”.



Uno de los momentos emotivos de la Ruta de Memorias fue cuando las y los asistentes escucharon un saludo que envió desde la Región de Coquimbo, el ex preso político Spiro Cárdenas Tadic, quien felicitó la actividad relatando lo vivido tras su detención en Natales, explicando su paso por el edificio de la ex Gobernación.





