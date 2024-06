MILENA SOTO APARICIO RESALTA EL CRECIMIENTO DE THE TEAM COMPANY EN 'UNA BUENA NOTICIA'

Esta mañana, en el programa "Una buena noticia" de Polar Comunicaciones, conducido por la periodista Susy Jacob, Milena Soto Aparicio, directora, profesora y coreógrafa de The Team Company, conversó sobre la historia y los recientes logros de la agrupación de danza. Durante la entrevista, Soto Aparicio destacó el enfoque de The Team Company en el crecimiento de los bailarines de la región. Subrayó resultados obtenidos en 2023, donde se posicionaron como segundos en una competencia regional de danza Hip Hop. Además, celebró los éxitos alcanzados en el Best Chile 2023, donde obtuvieron el primer lugar en la categoría senior de Hip Hop y el segundo lugar en la categoría open de reggaetón.La conversación no solo permitió conocer más sobre la trayectoria y misión de The Team Company, sino también inspiró a la audiencia con sus impresionantes logros y su dedicación al arte de la danza.



Puedes ver la entrevista aquí: