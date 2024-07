MINISTRO DE HACIENDA COMPROMETE MESA DE TRABAJO CON GOBIERNOS REGIONALES PARA DESTRABAR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

​Las autoridades regionales del país, electas democráticamente, se reunieron en la región de O'Higgins en el marco de la octava versión del Encuentro Nacional de Gobernadores y Gobernadoras de Chile, donde trabajaron en la descentralización del país y abordaron las diversas problemáticas que les afectan actualmente. Al evento también asistió el ministro de Hacienda, Mario Marcel, con quien sostuvieron una reunión.



Entre los principales temas que se abordaron en la jornada estuvieron la descentralización, las dificultades para ejecutar sus presupuestos y la búsqueda de una fórmula para destrabar la burocracia administrativa a nivel de la Dirección de Presupuesto (Dipres), que está siendo la mayor traba que están enfrentando.



El ministro de Hacienda, Mario Marcel, evaluó de manera positiva la instancia, señalando que "esta ha sido una reunión que ha servido para para evaluar qué es lo que ha estado ocurriendo durante este año con lo que es la gestión presupuestaria, considerando sobre todo que en el presupuesto para el 2024 se introdujeron muchas modificaciones, unas planteadas por el Ejecutivo, otras que las plantearon los parlamentarios. Por lo tanto, este es un buen momento para evaluar qué es lo que ha funcionado bien y qué es lo que ha generado más dificultades, esto de cara al siguiente proceso".



De acuerdo con la autoridad de Gobierno, se acordó establecer una instancia que permita hacer un análisis sistemático de todas las dificultades que enfrentan los gobiernos regionales. Esto, con la finalidad de llegar mejor perfilados a la discusión de la ley de Presupuesto para el año 2025, tomando los aprendizajes adquiridos a la fecha.



Al respecto, el Gobernador de Valparaíso y presidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Chile (AGORECHI), Rodrigo Mundaca, indicó que en esta reunión pudieron establecer un diálogo franco con el ministro Mario Marcel.



"Un diálogo que tiene que ver básicamente con las dificultades que estamos enfrentando en la ejecución presupuestaria, a propósito de las características que tiene la ejecución del presupuesto 2024, y que tiene una serie de cortapisas que han atentado contra la agilidad, suficiencia y autonomía del gasto público que administran los gobiernos regionales", expresó la autoridad del GORE de Valparaíso.



Por su parte, Cristina Bravo, Gobernadora del Maule, expresó que para ellos como autoridades regionales era fundamental tener este diálogo con el ministro, añadiendo que "era importante hacerle ver cómo obstaculiza la ley de Presupuesto 2024 llegar con soluciones efectivas a los distintos territorios, sobre todo, cuando a nivel país hemos vivido distintas emergencias".



Pablo Silva, Gobernador de O'Higgins, se sumó a los planteamientos de sus pares, señalando que: "nos interesa llegar lo antes posible a la gente y cuando hay demasiados trámites, mucha tardanza, pasa que los procesos son muy largos. Valoro la reunión de hoy día con el ministro".



Burocracia administrativa



Otro de los puntos abordados con el ministro Marcel fue el rol de la Dipres. Para los GORES la Dirección de Presupuesto es la instancia que les está generando los principales problemas, en particular, por tomarse un tiempo excesivamente largo en sus procesos.



Al respecto, el ministro de Hacienda señaló que: "Como un criterio general en lo que se refiere a los controles, los controles siempre deberían estar estructurados en función del riesgo del cual están tratando de hacerse cargo. No cualquier control, ni transacción u operación de un gobierno regional es igual, y ese es un principio que deberíamos ser capaces de reflejarlo mejor en la normativa".



Proyecto de ley de rentas regionales



Otro aspecto abordado en el evento tuvo que ver con el proyecto de ley de rentas regionales, una iniciativa clave para el proceso de descentralización. Al respecto, el ministro Marcel señaló que "este quedó detenido el año pasado, antes de la discusión presupuestaria, sin embargo, es un proyecto que quisiéramos reactivar, incorporando todas las lecciones que hemos aprendido de por medio para no dejarlo como un proceso inconcluso".



Según detalló la autoridad de Hacienda, este proyecto es la contrapartida natural a nivel administrativo, presupuestario y de transparencia tras implementarse la elección democrática de los gobernadores regionales.



"Es cierto que han pasado cosas entre medio, eso nos debería ayudar a mejorar lo que ahí está propuesto, pero no dejar abandonado una iniciativa que tiene un papel estratégico y una mirada a largo plazo que es imprescindible", reveló Marcel.



Emergencia naturales y atribuciones



Otro tema que se abordó en la reunión tuvo que ver con el presupuesto que se destina a emergencias. Según planteó el Gobernador de Valparaíso, la asignación para este ítem corresponde al 5% y el Gobierno les retira un 3%, sin embargo, a los GORES no se les informa el propósito o destino de estos recursos.



"Nuestro planteamiento es que esos recursos deberían estar anidados en las regiones y deberían ser del arbitrio de las regiones, porque hoy día objetivamente estamos enfrentando consecuencias que son bastante lamentables derivadas del cambio climático, derivadas de fenómenos naturales como la lluvia, incendios, aluviones, etc. Discusiones que hoy tenemos con el gobierno central y que esperemos que también se pueda resolver de la mejor manera posible", detalló Mundaca.



Ante este cuestionamiento, el ministro Marcel señaló que: "En el caso de las emergencias, uno tiene que tener claro, sobre todo desde lo que ha sido la experiencia reciente, que hay, por un lado, los temas que tienen que ver con prevención y preparación y otros que tienen que ver con cómo se reacciona en lo inmediato cuando ocurre una emergencia o un desastre natural y otra cosa es la reconstrucción. Entonces, como Estado, hoy tenemos cierto desequilibrio en término de lo que hacemos al respecto. Tenemos desarrollado institucionalmente todo lo que es la respuesta inmediata, pero lo que es prevención y lo que es reconstrucción, muchas veces, hemos tendido a improvisar o muchas veces postergar decisiones que son importantes. Entonces, creo que debemos tener esa visión más comprensiva de las cosas y tenemos que tener claridad de dónde están las fortalezas relativas de los gobiernos regionales para poder darles las competencias que se requieren".