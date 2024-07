MUNICIPIO INVITA A QUIENES FALTAN A CONTESTAR EL CENSO 2024

​ A falta de 9 días para que finalice el Censo 2024, esta mañana el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, recibió al director regional del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Zalo López, para conocer el estado del proceso e invitar a las vecinas y vecinos que aún faltan a que accedan a responder la encuesta.











"En los últimos años, hubo un crecimiento muy grande de viviendas en el sector periurbano de nuestra comuna y hoy no sabemos cómo viven estos pobladores o si faltan servicios básicos, uno tiene un estimativo, pero cuando se elaboran políticas públicas se consultan a los datos oficiales del INE, los que se dan por medio de este instrumento, es por esto que para nosotros es fundamental que la planificación de la ciudad sea coherente con los datos actuales", explicó el jefe comunal, quien añadió que "e s por esto que le pedimos a las vecinas y vecinos de ese 2% de viviendas que han sido golpeadas sus puertas pero no han atendido al llamado, a que respondan este Censo 2024 que finaliza el 31 de julio", señaló Radonich.









Por su parte, el director regional del INE, Zalo López, indicó que "ya estamos en la fase final, quedan 9 días para el cierre del proceso censal, en la región hemos avanzado conforme a lo presupuestado, los números nos han acompañado y la mayoría ha contestado; sin embargo, todavía hay un 2% de viviendas que no hemos podido censar y no es que no hemos ido, pasamos en reiteradas veces, pero no hemos encontrado a la población o derechamente algunas personas nos han rechazado y no han querido ser parte del proceso", afirmó el funcionario público, quien agregó en este sentido que "la invitación es a que se sumen a este proceso y puedan contestar el Censo 2024".









Además, López destacó que "estamos con 44 censistas aquí en Punta Arenas, visitando aún las viviendas que faltan y también están los puntos de ayuda de Censo en Línea en Zona Austral, Hospital y Banco Estado; y también está la opción de contestar la encuesta a través del sitio web www.censo2024.ine.gob.cl donde se puede obtener directamente el código, o llamar al Fono Censo 1525 y pedir el código o solicitar la asistencia para poder visitar a las personas en las viviendas".