PAMELA SANTIBAÑEZ ÁVILA INVITA A "VOCES GLACIALES": ENCUENTRO ARTÍSTICO QUE BUSCA SENSIBILIZAR A LA COMUNIDAD SOBRE EL CUIDADO DE LOS GLACIARES Y CUERPOS DE HIELO

​Esta mañana, en el programa "Buenos días región" de Polar Comunicaciones, Pamela Santibañez Ávila, académica de la Universidad de Magallanes (UMAG) y presidenta de la Sociedad Chilena de la Criósfera (SOCHICRI), discutió sobre el VI Congreso de la Sociedad Chilena de la Criósfera y la actividad cultural "Voces Glaciales".El evento, que busca sensibilizar a la comunidad sobre el cuidado de los glaciares y otros cuerpos de hielo, se llevará a cabo esta tarde a las 19:30 horas en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro. Los asistentes podrán disfrutar de la obra sonora “Terramorfismo de una muerte glacial” del artista Jaime Cid, el documental "Not Ok: Funeral de un glaciar" y el cortometraje "Paños de Agua Azul". La entrada es gratuita y no requiere inscripción previa.Pamela Santibañez destacó la importancia de la criósfera y el papel crucial que juegan los glaciares y otros cuerpos de hielo como reservas de agua dulce. La actividad es parte del VI Congreso de SOCHICRI, organizado conjuntamente con el Centro de Investigación Gaia-Antártica de la UMAG.



