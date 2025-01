PC RATIFICA APOYO A REFORMA DE PENSIONES, PESE A DIFERENCIAS EXPUESTAS POR JADUE

La postura encontró respaldo en la bancada comunista, a pesar de que la colectividad ya había resuelto respaldar la iniciativa en el pleno del comité central.

En medio del tradicional caldillo de congrio que el Partido Comunista acostumbra entregar a la prensa el 1 de enero, la tienda reafirmó su postura a favor de la reforma previsional.

Pese a que la colectividad ya había expresado su apoyo al proyecto de ley al término del pleno del comité central en diciembre pasado, el exalcalde de Recoleta y excandidato presidencial del partido, Daniel Jadue, sinceró el domingo a través de X que “es mejor retirar el proyecto que seguir aumentando las ganancias y la estafa de las AFP. #No+AFP”.

El posicionamiento de Jadue fue compartido por algunas parlamentarias comunistas como Nathalie Castillo, Carmen Hertz, Lorena Pizarro y María Candelaria Acevedo, además del diputado Matías Ramírez, quienes se abrieron a evaluar la idea.

“El objetivo central de avanzar en una reforma de pensiones tienen que ver con que se debe terminar con dos cosas fundamentales e íntimamente vinculadas: las ganancias exorbitantes de las AFP (...) y que en Chile no pueden seguir existiendo pensiones de miseria (...) Si esas dos condiciones no están en el centro de los acuerdos a los que se llegue con la oposición, sin duda que es mejor no avanzar en una reforma de pensiones que no va a ser tal”, advirtió Pizarro, jefa de bancada de la centenaria tienda.

Sin embargo, esta jornada, el partido ratificó su apoyo al proyecto de ley impulsado por La Moneda. El presidente del PC, Lautaro Carmona partió su alocución afirmando que la “batalla” con las administradoras de fondos de pensiones quedará en espera. “La campaña millonaria que ha desatado la AFP a través de los medios de comunicación, incluyendo la televisión abierta, y que no vale dos pesos, no la pagan ellos, la pagan las y los trabajadores que ahorran, son de las gestiones más caras que hay. Esa batalla está pendiente, está presente. Y, finalmente, existirá el momento en que construyamos correlación con inteligencia y con sentido de justicia para que superemos esa herencia del tiempo de dictadura”, dijo.

En ese sentido, si bien reconoció que la discusión al interior de la colectividad aún no está del todo cerrada, reafirmó que “la opinión formal del Partido Comunista la representa Bárbara Figueroa como secretaria general y quien habla como presidente del partido”.

“Vamos a tener consideraciones para una cantidad de dinámicas que se abren, porque la vida es la vida, pero aclaramos eso. O sea, esto tiene una centralidad. Esto no es una convocatoria al recreo. Y yo les pido a todas y todos que tengan esa consideración, porque, al fin y al cabo, estamos representando al partido, que no está en esta mesa y que necesita de nuestra atención”, advirtió.

En la cita -que contó con la asistencia de todos los ministros de Estado de la tienda, incluida la titular de Trabajo Jeannette Jara, quien se sumó minutos más tarde- el timonel reconoció que “el proyecto en debate no es el que programáticamente en términos originales postulamos, por una razón que no tiene ninguna rareza para comprenderla: la correlación en el Congreso Nacional, donde debe aprobarse una reforma como esta o un proyecto ley como este, es en contra nuestra. Segundo, porque hasta aquí la derecha ha hecho un abuso antiético de tomar por rehén causas como esta, que son políticas públicas de beneficio transversal para la izquierda, para el centro, para la derecha”.

“El Partido Comunista no se pierde. Tiene sentido y criterio para discernir sin perder jamás el sentido crítico. Todo lo que implique que de verdad nos resolvemos un aumento de las pensiones ahora, debe ser respaldado por nosotros como partido y esperamos que con nuestra representación parlamentaria, donde está el debate. Y esto no va a ser imaginando que el que piense un segundo diferente a eso está en la luna o no conoce la tierra o no sabe decirlo, porque es un debate abierto”, aseveró.

Carmona finalizó su intervención referente a las pensiones aseverando que el partido está dispuesto a hacer una síntesis que debe ser “pensando en si somos capaces en algo de mejorar las condiciones que tiene hoy día una zona de nuestro mundo popular, de nuestro pueblo, que son los pensionados y pensionadas. Lo mismo es lo que se refiere a la separación de la industria. No será por postulación nuestra, será porque no tenemos correlación”.

La ministra Jara, quien está a cargo junto con el titular de Hacienda Mario Marcel (Ind.) de las negociaciones con el Congreso para cerrar un pacto previsional, fue consultada al término de la actividad por las palabras de Carmona. “Estoy cumpliendo tareas de gobierno y lo que entiendo es que el partido ha hecho una discusión en torno al tema de pensiones en base a su forma de discusión que es colectiva, más que a opiniones personales de cada uno de los liderazgos que puedan haber y se resolvió aquello”, respondió.

“Pero de todas maneras como la negociación todavía está en curso, hay que esperar a ver el resultado, así que diría más que todo, tranquilidad”, instó.

La Tercera