PELAO RODRIGO PROMETE UNA NOCHE DE STAND UP PARA RECORDAR

​Este sábado 28 de septiembre, el carismático animador radial y comediante Pelao Rodrigo se presentará en Dreams Punta Arenas con su espectáculo de Stand Up que ha sido aplaudido en los más diversos escenarios de Chile. La función comenzará a las 23.00 horas, prometiendo una velada llena de humor y espontaneidad.



Pelao Rodrigo, conocido por su inconfundible estilo desordenado y original en la radio, ha capturado la atención de los oyentes de Radio Carolina durante más de dos décadas. Su habilidad para mezclar “tallas”, “cahuines” y secretos ha convertido su programa en un fenómeno cultural en Chile. “Llevo 23 años en la radio, y siempre digo que soy parte del inventario. Espero seguir ahí mucho tiempo más”, comenta el animador.



Los inicios de Rodrigo en el mundo del entretenimiento se remontan a su trabajo como animador en la discoteca B-Cool de La Serena, donde comenzó a ganarse un lugar en la escena bohemia local. Su habilidad para animar fiestas y eventos, desde noches universitarias hasta reuniones veraniegas, lo llevó a recorrer todo Chile, dejando su sello personal en cada celebración. Hoy en día, el animador se muestra más selectivo en sus compromisos, aunque no duda en lanzarse al “mambo” si el evento promete.



La transición de Pelao Rodrigo al Stand Up Comedy se presenta como una evolución natural en su carrera. “En la radio, mi objetivo es hacer reír a la audiencia, y eso es exactamente lo que hago en el Stand Up. Impulsado por amigos comediantes, Rodrigo se aventuró en el Stand Up hace más de seis años, y ahora está listo para otro desafío en Dreams Punta Arenas.



El espectáculo promete una noche íntima de comedia, donde Pelao Rodrigo abordará temas como la soltería, el estrés, el trabajo y las desilusiones amorosas, ofreciendo una perspectiva cómica sobre los aspectos más ridículos de la vida cotidiana. “Es una puesta en escena que identifica a la gente y muestra lo ridículo que puede volverse la vida”, asegura González.



La función es de acceso gratuito con la entrada al casino cuyo importe totales en beneficio fiscal.