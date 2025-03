PRESENTAN DATOS ESTADÍSTICOS CON AVANCES CONCRETOS EN EMPLEABILIDAD FEMENINA EN LA REGIÓN

​Como parte de las actividades del mes de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, esta mañana, la Seremi del Trabajo, en conjunto con el Observatorio Laboral de Magallanes realizaron una presentación sobre “Trabajo y género: Una mirada estadística a la situación laboral de las mujeres en Magallanes”, que dio cuenta de un retroceso sostenido de la brecha histórica de participación laboral existente entre hombres y mujeres, la cual retrocedió a un 14% en el último período estudiado.

La exposición se realizó en dependencias de la Delegación Presidencial Regional y contó con la asistencia de alrededor de 30 personas, principalmente, mujeres representantes de diferentes organizaciones sociales y comunitarias.

Al respecto, la Seremi del Trabajo sostuvo que “estamos cerrando nuestro aporte a la conmemoración del Día internacional de la Mujer. El observatorio laboral ha preparado un informe muy completo con información clave para entender la relación entre mercado laboral y género y cómo está siendo la participación de las mujeres y las brechas existentes en el mercado laboral”.

“Como Seremi del Trabajo, muy responsablemente, puedo afirmar a partir de estos datos, que el mercado laboral magallánico ha tenido una tendencia sostenida a su estabilización y recuperación. Eso ha impactado de forma importante en las brechas de ocupación de las mujeres y podemos decir que la brecha en la tasa de ocupación se ha acortado en dos puntos porcentuales. Nuestra brecha se mantenía en un 16% y hoy en día estamos en un 14%. La tasa de desocupación de las mujeres también se ha acortado, es decir, según el último informe, tanto mujeres como hombres presentan la misma tasa de desocupación”, destacó la autoridad.

En la presentación de los datos participó también la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Alejandra Ruiz Obando, quien expuso su apreciación de los datos entregados por el Observatorio, destacando las buenas noticias que trae el informe

“Son buenos datos, por primera vez tenemos una brecha cero en desempleo, vale decir, no hay diferencia entre el desempleo de hombres y mujeres. Sin embargo, hay que decir que se mantienen las brechas de menores ingresos y también el uso del tiempo que sigue siendo mayor tiempo de las mujeres en trabajos no remunerados, vale decir, en materias de cuidado, principalmente. Por eso, nuestro gobierno ha puesto énfasis en tener un sistema de cuidados. La idea es alivianar la carga de las mujeres en este sentido”, señaló.



“También, el otro desafío es avanzar en lo que le hemos llamado “sala cuna para chile”. Queremos avanzar para que la mochila sea no solo de las mujeres, sino que el trabajo de cuidados y de corresponsabilidad sea compartido entre trabajadoras y trabajadores”, añadió Ruiz.

“Como Observatorio Laboral de Magallanes, hemos presentado datos que corresponden a un análisis sobre diversos indicadores obtenidos de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), la Encuesta Suplementaria de Ingreso (ESI), así como de la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (ENUT), con el objetivo de identificar los avances y las brechas, en este caso, en materia de género”, explicó el coordinador del Observatorio Laboral de Magallanes, Pablo Barrientos Lara.

Puntos clave del informe

Ocupación: Los principales indicadores laborales de la región cierran el año con el trimestre móvil noviembre 2024 - enero 2025, registrando los valores más altos de la serie anual para el año 2024. Se observa una tendencia al alza tanto en la ocupación como en la participación, tanto en su indicador total como desglosado por sexo, la participación femenina alcanza un 60,1 % y los hombres un 74,7%, por el lado de la ocupación las mujeres anotan una tasa de 57,8% y los hombres un 71,8%.

Informalidad: El comportamiento de la tasa de ocupación informal continúa con una tendencia a la baja a partir del trimestre móvil agosto – octubre 2024. Para los hombres está baja ha sido sostenida anotando para el presente trimestre un valor de 17,3%, mientras que para las mujeres los valores han ido fluctuando entre periodos de alzas y bajas a lo largo del año, marcando una tasa de 24,0% para el trimestre noviembre 2024 – enero 2025.

Desocupación: La desocupación continúa su tendencia a la baja, alcanzando el valor más bajo del año 2024 para la tasa de desocupación femenina en este trimestre móvil (3,9%), acortando la brecha de género a 0%, lo que coincide con la disminución de la tasa de desocupación para ambos sexos.

Durante el último año, se ha observado una tendencia al alza en las tasas de tiempo parcial involuntario (TTPI) y la tasa combinada de desocupación y tiempo parcial involuntario (SU2) para las mujeres. En contraste, estos indicadores han disminuido para los hombres, anotando para este trimestre un 2,2%, mientras que en las mujeres la TTPI alcanza el 7,5%. Estas tasas reflejan un aumento en la cantidad de mujeres que declaran estar disponibles para trabajar más horas, en comparación con los hombres.

Fuera de la Fuerza de trabajo: Se muestra una disminución de las mujeres fuera de la fuerza de trabajo habitual (aquellas personas que no están ocupadas y tampoco buscan trabajo) y un aumento de las personas fuera de la fuerza de trabajo potencial (personas no ocupadas ni desocupadas que muestran disponibilidad para trabajar o búsqueda de empleo). Este aumento se repite en los hombres.

Salarios: Las brechas de género en los salarios mensuales medianos han mostrado una disminución significativa con respecto al año 2022, marcando una baja de 9,2 puntos porcentuales. Por otro lado, la brecha de género en la media mensual real ha ido aumentando la brecha desde el año 2021, aumentando de – 21,6% a -25,6%.

Trabajo remunerado: El promedio de tiempo para trabajo no remunerado (trabajos domésticos y de cuidados no remunerados del propio hogar y el trabajo doméstico y de cuidados para otros hogares, para la comunidad y voluntario) para la región alcanza las 3 horas y 25 minutos para las mujeres y para los hombres 1 hora y 49 minutos, resultando en una brecha de tiempo de 1 hora y 36 minutos, donde las mujeres ocupan mayor tiempo que los hombres en las actividades asociadas al trabajo no remunerado. Esta cifra es la menor de las regiones del país en conjunto con la región de Aysén (1 hora y 35 minutos).