EN LA REGIÓN DE MAGALLANES: SII ESPERA RECIBIR MÁS DE 46.000 DECLARACIONES Y OFRECERÁ PROPUESTAS PARA 35.643 CONTRIBUYENTES

Más de 4,8 millones de declaraciones de Renta espera recibir el Servicio de Impuestos Internos desde el próximo martes 1 de abril, de las cuales, 46.210 corresponden a la Región de Magallanes. Para preparar este proceso, desde el 27.03.2025, la institución ha puesto a disposición a más de 3,8 millones de contribuyentes la propuesta de Declaración de Renta elaborada por la institución, para que puedan revisarla de manera previa a su declaración. En nuestra región, 35.643 contribuyentes contarán con dicha propuesta.



Calendario Operación Renta 2025

Como una forma de apoyar a quienes presentan de manera oportuna su Declaración de Renta, nuevamente se adelantó la devolución de Renta para quienes declaren entre el 1 y el 8 de abril, quienes podrán recibirla el 25 de abril.

En detalle, las principales fechas de la Operación Renta de este año son las siguientes:

DECLARACIONES CON DEVOLUCIÓN

FECHA PRESENTACIÓN FECHA DE DEVOLUCIÓN SEGÚN MEDIO DE PAGO

Desde – Hasta Depósito Emisión de cheque1

1 al 8 de abril Viernes 25 de abril Viernes 30 de mayo

9 al 21 de abril Miércoles 14 de mayo

22 al 28 de abril Viernes 23 de mayo

29 de abril al 9 de mayo Viernes 30 de mayo

1. Si el monto de la devolución es superior a $3 millones, el cheque se enviará al domicilio del contribuyente. Si es inferior a $3 millones, el cheque quedará disponible para pago en las cajas de BancoEstado.

DECLARACIONES CON PAGO

FECHA PRESENTACIÓN

8 al 30 de abril



La Directora Regional del SII, Ivanessa San Martín, hizo un llamado para que las personas y empresas se tomen el tiempo necesario para revisar su propuesta de declaración. “Si alguien quiere recibir su devolución de impuestos en el primer plazo, tendrá 8 días para revisar el detalle de su declaración y, si se detecta alguna inconsistencia, podrá comunicarse con la entidad informante respectiva para pedir el cambio, con el objeto de que esto no afecte su declaración. Si la información es correcta, solo debe enviar la declaración en los plazos establecidos”.

NOVEDADES

En esta Renta, el SII implementó una serie de medidas para facilitar el proceso de declaración para las empresas. Entre ellas, puso a disposición de estos contribuyentes un sistema de consulta donde podrán acceder, en un solo lugar, a toda la información que el SII maneja de sus operaciones comerciales (ingresos, egresos, deducciones y saldos de arrastre), lo que les permitirá realizar su Declaración de Renta de manera simple y sin errores.

Para los contribuyentes de Renta Presunta, se reforzó el asistente, que a partir de este año ofrece una navegación personalizada según la actividad del contribuyente: Agrícola, Transporte de Pasajeros y/o Carga, y Venta de Minerales, integrando datos de todas las fuentes de información del Servicio, como el Catastro de Bienes Raíces Agrícolas y Forestales, y de otras instituciones públicas, como el Catastro de Vehículos del Registro Civil e Identificación, para que completarlo sea simple para los contribuyentes, permitiendo a Sociedades o Personas Jurídicas acceder a la propuesta de códigos para su Formulario 22.

En el área de Bienes Raíces, en tanto, los contribuyentes cuentan con dos asistentes. El Asistente de Arriendos, que facilita la declaración de los ingresos recibidos durante 2024 por concepto de arriendo y/o usufructos de Bienes Raíces. Los contribuyentes solo deben declarar la información, y luego al momento de que el SII realiza el cálculo de todos los ingresos que obtuvo en el año, revisará si tiene exenciones por DFL-2 y si le corresponde o no pagar Impuesto a la Renta. Con ello, el Servicio espera continuar con los resultados obtenidos el año pasado, cuando fue utilizado por 101.156 contribuyentes, que declararon rentas por este concepto por más de $893 mil millones.

Este año, además, el SII sigue potenciando el Escritorio Contable, herramienta creada especialmente para que quienes se desempeñan en contabilidad o asesoría tributaria, puedan realizar todos los trámites de sus clientes asociados a la Declaración de Renta en su mismo lugar. Esta herramienta permite que contadores y asesores tributarios accedan a la información de sus clientes con su propia clave, evitando el riesgo que implica que los contribuyentes compartan información tan sensible. Además, cuando los contribuyentes lo requieran, podrán revocar o ampliar la autorización.

Finalmente, para acompañar en este proceso de Declaración, a los contribuyentes, el SII reforzará sus canales de atención, poniendo a disposición de los contribuyentes más de 100 puntos de atención presencial a lo largo del país, a lo que se suma el apoyo de establecimientos educacionales en convenio con el Servicio.

En nuestra Región, se efectuará atención presencial, durante abril en:

⦁ Zona Franca: sábados y domingos del mes de abril de 11:30 a 17:00 horas, con la colaboración de alumnos de la Universidad de Magallanes.

⦁ Laguna Blanca: 21 de abril de 10:00 a 16:00 horas, dependencias de la Municipalidad.

⦁ Puerto Natales: 01 al 30 de abril de 15:00 a 17:00 horas en Terminal Rodoviario, ubicado en Avenida España 1455.

⦁ Timaukel: sábado 12 de abril de 14:30 a 17:30 horas, sede vecinal Villa Cameron.

⦁ Cerro Sombrero, comuna de Primavera: sábado 26 de abril de las 14:30 a 17:30 horas, escuela de Cerro Sombrero.

⦁ Cerro Castillo: 10 de abril de 15:00 a 18:00 horas, dependencias Municipalidad de Torres del Paine.

⦁ Puerto Williams: 22 de abril de 8:30 a 13:00 horas y de 14:30 a 17:00 horas y 23 de abril de 11:00 a 13:00 horas y de 14:30 a 19:00 horas en oficina satélite del piso 1 de las dependencias de la Delegación Provincial, ubicada en Bernardo O'Higgins 187, Puerto Williams.

Además, el día 22 de abril de 17:30 a 19:00 horas se realizará una capacitación a los vecinos de la comuna de Cabo de Hornos en materias tributarias en el Salón de Bomberos de la comuna.



En nuestras oficinas de la Región, se efectuará atención presencial, desde el 01 al 30 de abril:

⦁ Unidad de Porvenir: ubicada en Bernardo Phillipi N°175, Porvenir. Lunes a viernes de 8:30 a 13:00 horas y lunes a jueves 15:00 a 17:00 horas.

⦁ Dirección Regional de Punta Arenas: ubicada en Plaza Muñoz Gamero 1007, 2° piso, Punta Arenas, de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 horas, en donde contaremos con el apoyo de alumnos/as del Instituto Santo Tomás.



MEDIDAS NO TRIBUTARIAS

Pago del Préstamo Solidario del Estado

El SII espera recibir cerca de 690 mil declaraciones a nivel nacional asociadas a los Préstamos Solidarios solicitados en 2020 y/o 2021, a los que les corresponde pagar la cuarta y tercera cuota, respectivamente, ambas equivalentes al 30% del monto solicitado, siempre con un tope del 5% de los ingresos anuales de quien solicitó el préstamo.

En el caso de quienes solicitaron el beneficio en 2020, como este año corresponde pagar la última cuota, desde el 1 de enero de 2025 ya no se está aplicando la retención del 3% establecida en la ley para apoyar el pago del monto adeudado.

Quienes tienen excedentes por concepto de retenciones del 3% mensual de los ingresos, o por prepago del préstamo, pueden solicitar su devolución al presentar la Declaración de Renta, según el siguiente calendario:

FECHA PRESENTACIÓN DEVOLUCIÓN EXCEDENTES

Desde - Hasta Depósito Cheque

1 al 21 de abril Jueves 15 de mayo Viernes 30 de mayo

22 al 28 de abril Viernes 23 de mayo

29 de abril al 9 de mayo Jueves 29 de mayo







Cotizaciones Previsionales

Cerca de 490 mil trabajadoras y trabajadores independientes deberán cotizar (Ley N° 21.133) en su Declaración de Renta.

Tendrán la opción de hacerlo sobre el 100% de la base imponible, lo que les otorgará cobertura total, o sobre el 70%, que les entregará una cobertura parcial.

ÉNFASIS DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 2025

En materia de fiscalización, a partir del 11,6% de las declaraciones observadas en la Operación Renta 2024, como SII estamos aplicando diversas medidas de control, como la retención total o parcial de solicitudes de devolución, aplicación de intereses o multas, restricción de emisión de documentos tributarios, y procesos de fiscalización y auditorías en las oficinas del SII.

En el caso de las empresas, se controlará que los ingresos de los contribuyentes de IVA estén correctamente declarados en el Formulario 22; el cumplimiento de la determinación de la renta líquida imponible según régimen tributario; a contribuyentes de comportamiento tributario agresivo; los riesgos de las Grandes Empresas Multinacionales asociados al Impuesto Adicional; los precios de transferencia y las operaciones a intangibles; y el control a los contribuyentes con cuentas en el exterior.

En el segmento de personas, en tanto, el Servicio fiscalizará que los retiros y dividendos que realicen socios o accionistas sean declarados; los ingresos nacionales o rentas pasivas provenientes de exterior; a contribuyentes con niveles relevantes de operación y situaciones tributarias incompletas, como el caso de inversionistas, actividades profesionales e influencers; a contribuyentes informados en la Declaración Jurada 1955 sobre abonos y saldos en cuentas corrientes sobre 1.500 UF, además de incorporar la información de la Declaración Jurada 1959 sobre más de 50 transferencias electrónicas; y en el caso de Altos Patrimonios, incumplimientos asociados a herencias y donaciones, dilución patrimonial y subdeclaración de tasa de IGC.