REQUERIDOS POR SU COMPETENCIA AMBIENTAL: MÁS DEL 70% DE LOS ENTES PÚBLICOS HA RESPONDIDO SOLICITUD DEL SEA DE EVALUAR ESTUDIO DE IMPACTO DE HNH ENERGY

​18 órganos de la Administración del Estado, dos municipalidades y el Gobierno Regional, han cumplido con el requerimiento del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), de pronunciarse -en el ámbito de sus competencias ambientales- respecto del Estudio de Impacto más grande que ha recibido este organismo en su historia.





Se trata de una iniciativa de 11 mil millones de dólares de capitales austríacos y daneses, que un grupo de tres socios del mercado de las energías renovables pretende invertir en la comuna de San Gregorio, provincia de Magallanes, Chile. HNH Energy está sometiendo al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental su "Proyecto integral para la producción y exportación de amoniaco verde", un documento que consta de 18 capítulos y 83 anexos.





De conformidad con el marco institucional, los mencionados organismos tienen un plazo de 30 días hábiles para revisar esta millonaria propuesta empresarial, elaborada durante los últimos 4 años, y evaluar -fundada y exclusivamente- si cumple con la normativa y los requisitos para obtener permisos ambientales sectoriales, y si se hace cargo apropiadamente de los efectos, características o circunstancias establecidas en el artículo 11 de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente.





¿Qué pide evaluar este artículo de la Ley? Analizar si la inversión genera o presenta, a lo menos, un efecto adverso, en aspectos tales como la salud de la población; la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables disponibles; los sistemas de vida y costumbres de comunidades humanas; los monumentos y sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico, patrimonial y cultural; los valores ambiental, paisajístico y/o turístico del territorio donde se pretende emplazar el proyecto, y su localización respecto de poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación y áreas con valor para la investigación científica, susceptibles de ser afectados.





Balance de los pronunciamientos





El 31 de julio de 2024, el Director Regional del SEA, José Luis Riffo Fideli, ofició a 27 entes públicos, requiriendo su pronunciamiento en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). El documento indica que es de particular importancia contar con sus informes, a más tardar, el 12 de septiembre de 2024. A la fecha, 21 han podido cumplir con el ingreso de sus evaluaciones a la plataforma. De ellos, 15 contemplan observaciones; 4 declararon conformidad, y 2 se abstuvieron de participar.



Entre los 15 que hicieron observaciones, están las Secretarías Regionales Ministeriales de Transportes y Telecomunicaciones, de Bienes Nacionales, de Energía, del Medio Ambiente, de Agricultura y de Desarrollo Social y Familia. También están las Direcciones General de Aguas y de Obras Hidráulicas, los Servicios Nacionales de Turismo, de Geología y Minería, y el Servicio Agrícola y Ganadero, además de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, la Gobernación Marítima de Punta Arenas y la Municipalidad de la misma ciudad.



Los 4 organismos que presentaron su conformidad fueron la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, la Dirección General de Aeronáutica Civil, la Municipalidad de San Gregorio y el Gobierno Regional.



La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), decidieron no participar en la evaluación. En el caso del organismo fiscalizador, no se indicaron los argumentos, sino sólo los cuerpos normativos, reglamentos y procedimientos de declaración de las instalaciones, que el titular deberá tener presente en materias de seguridad. La CONADI, en tanto, explicó que "no se identifican sitios con valor antropológico y/o arqueológico que pueda constituir patrimonio cultural indígena, Tierras Indígenas o Grupos Humanos Pertenecientes a los Pueblos Indígenas, en el área de influencia o en las cercanías del proyecto".



Próximos pasos



El 14 de septiembre, la Dirección Regional del SEA volvió a oficiar a las entidades convocadas que aún no se pronunciaban, urgiéndolas a ingresar a la brevedad sus informes. De dicho grupo, al mediodía de hoy, aún no entregaban sus apreciaciones las Secretarías Regionales Ministeriales de Minería, de Obras Públicas y de Salud, las Direcciones de Aeropuertos, de Obras Portuarias y de Vialidad, la Municipalidad de Laguna Blanca, la Comisión Chilena de Energía Nuclear, el Consejo de Monumentos Nacionales y la Superintendencia de Servicios Sanitarios.



Según el Reglamento, desde el día hábil siguiente al 12 de septiembre, comenzaron a correr los 30 días hábiles que tiene el SEA para evacuar el Informe Consolidado de Solicitudes, Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (ICSARA) solicitadas por estos servicios competentes a HNH Energy, compañía que, a su vez, responderá a través de una Adenda en el plazo establecido por la autoridad.



Además, permanece abierto el proceso de participación ciudadana iniciado el 7 de agosto pasado, que se extenderá hasta el 7 de noviembre. En este lapso de 60 días hábiles, las comunidades pueden acceder a la información entregada por el titular del proyecto, y presentar observaciones al estudio en la plataforma www.sea.gob.cl. Estas deben ser respondidas por el SEA, y si no se consideran adecuadas las respuestas, se puede presentar un Recurso de Reclamación.



Recordemos que, en la actualidad, la región de Magallanes concentra el 92% de las observaciones ciudadanas, en procesos participativos de evaluación de proyectos de hidrógeno verde en Chile.