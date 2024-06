SENADOR KUSANOVIC SUMA SU APOYO PARA REVERTIR LA PROPUESTA DEL PLAN DE MANEJO PARA LA RESERVA KAWÉSQAR

Esta semana el senador Alejandro Kusanovic se reunió con integrante de comunidades indígenas, representantes de la pesca artesanal y de la acuicultura, para abordar la preocupación que existe en torno al Plan de Manejo para la Reserva Kawésqar, que CONAF encomendó elaborar a la ONG extranjera Pew (The Pew Charitable Trusts), debido a los efectos que tendría para la región y sus habitantes. En la instancia, acusaron la falta de participación real en el proceso de formulación, sin que la comunidad magallánica y sus distintas miradas realmente puedan incidir en una propuesta de reorganización territorial que tiene el claro sesgo de la ONG a cargo, quien estaría sobreponiendo sus intereses por sobre quienes habitan la región.

Tras la cita, Juan González Álvarez, integrante de la comunidad Kawésqar Anacón Sin Salida, planteo que hay preocupación por la intervención de foráneos que pretenden afectar el diario vivir de las comunidades, indicando que “el plan fue elaborado por gente de afuera que no conoce la realidad de la región, quizá en algún momento visitó la región, pero lamentablemente no hemos dado cuenta nosotros como indígena que esto puede ser perjudicial para todo sector que trabaja en la región, sea de donde sea, esto es transversal, no es de izquierda o de derecha, se nota que quieren apoderarse de toda la región a través de parques y diferentes cosas que yo creo que hay que evitar”.

Para Francisca Rojas, gerente general de la Asociación de Salmoneros de Magallanes, quien también participio en la reunión, resalto que si se aprueba el borrador tal como está planteado, implicaría la destrucción de la industria en la región, indicando que “el Plan es muy explícito al señalar que no se pueden renovar las concesiones que están dentro de la reserva. Por lo tanto, cuando tú tienes una industria que tiene fecha vencimiento, se limita de inmediato las inversiones que se puedan realizar hoy, lo que sería una situación muy dramática, considerando que la industria cuenta con más de 4.000 personas contratadas, genera más de 600 millones de dólares de exportación para la región, lo que representa más de 22% del PIB”.

Por su lado, Patricio Ampuero, presidente del Sindicato Independiente de Pescadores y Armadores Artesanales planteo que “para la pesca artesanal este Plan es nefasto por la magnitud de áreas que abarca, que son más de dos millones ochocientos mil hectáreas y también porque nos califican de amenaza, nosotros nunca fuimos convocados desde el inicio, solo cuando tenían todo avanzado empezaron a convocarnos y sumarnos. Tenemos claro el perjuicio que esto tiene, es un retroceso para toda la región, es un Plan elaborado de forma autoritaria y sin consolidarse con las bases”.

Finalmente, el senador Kusanovic, junto con apoyar a los gremios y las comunidades, rechazo categóricamente el Plan que está elaborando la ONG Pew: “es una vergüenza lo que están haciendo, es un atentado contra el desarrollo económico y quieren destruir el futuro de la región, los magallánicos tenemos que despertar y unirnos para frenar esta locura. No puede ser que gente de afuera y a nuestras espaldas estén formulando planes que frenan todo tipo de desarrollo en el territorio, esto no puede seguir avanzando y las autoridades regionales tienen que comprometerse con quienes habitamos la región” sostuvo el parlamentario.

​