ESTE 1 DE SEPTIEMBRE: ÚNETE A LA PRIMERA CORRIDA FAMILIAR DEL BARRIO COMERCIAL 18 ¡INSCRÍBETE Y PARTICIPA!

El próximo domingo 1 de septiembre de 2024, el Barrio Comercial 18 desarrollá la Primera Corrida Familiar, un evento pensado para reunir a la comunidad en una jornada llena de deporte, diversión y premios. Las inscripciones siguen abiertas a través de un formulario en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram (@barriocomercial18), accesible mediante un código QR. Los primeros 1500 inscritos recibirán un kit que incluye una camiseta y un morral, los cuales podrán ser retirados en una segunda fase este sábado 31 de agosto, con lugar y horario aún por confirmar a través de redes sociales.



El evento, que busca resaltar el espíritu comunitario del Barrio Comercial 18, dará inicio a las 10:00 a.m. en la intersección de Avenida Martínez de Aldunate con calle Lircay. La jornada comenzará con una sesión de baile entretenido y precalentamiento para preparar a los participantes antes de la carrera, cuya partida está programada para las 11:00 a.m. El recorrido abarcará un tramo de 2.5 km, desde calle Cancha Rayada hasta calle Daniel Cruz Ramírez, ida y vuelta.



La Corrida Familiar no solo premiará a los tres primeros lugares de cada una de las cinco categorías por edad, tanto en hombres como en mujeres, sino que también reconocerá a las instituciones del barrio que participen activamente en el evento. Además, esta actividad es inclusiva: los participantes pueden unirse con disfraces, en familia, con coches para bebés, e incluso caminando, si así lo prefieren.



Este evento reafirma el compromiso del Barrio Comercial 18 con su comunidad, destacándose como un "Barrio Pro" que siempre organiza actividades para sus vecinos. ¡Nos debemos a ustedes, y siempre estaremos aquí para brindarles lo mejor de nuestro barrio! Así que, si aún no lo has hecho, ¡anímate a participar y disfruta de un día lleno de energía y compañerismo! ¡Te esperamos!



Directiva Barrio Comercial 18.