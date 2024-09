SERCOTEC Y ASOCIACIÓN GREMIAL DEL COMERCIO DETALLISTA LLEVARON A CABO SEMINARIO DIRIGIDO A ESTE IMPORTANTE SECTOR DE LA ECONOMÍA REGIONAL

​El Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; junto a la Asociación Gremial del Comercio Detallista y Turismo de Punta Arenas, realizaron este miércoles el seminario denominado “Desafíos del Comercio Detallista, motivando el crecimiento de los almacenes de barrio”, cuya principal exposición estuvo a cargo de Esteban Trafa.



La instancia, que fue realizada en el auditorio de la caja de compensación La Araucana, contó con la participación de cerca de una veintena de asistentes, representantes del comercio detallista de Punta Arenas, quienes siguieron atentamente la exposición.



Fortalecimiento Gremial

El seminario se pudo realizar gracias a los fondos obtenidos por la Asociación Gremial del comercio detallista y turismo de Punta Arenas, del Fondo de Fortalecimiento Gremial, lo cual permite dar solución a varios puntos que requería dicha asociación, dentro de los cuales se contempló la concreción de este seminario.



Junto con entregar nuevos conocimientos a los asistentes, la instancia tuvo como principal finalidad, otorgar herramientas que deriven en potenciar la asociatividad dentro de las asociaciones gremiales y, en este caso, para quienes formar parte de este importante sector que conforma la actividad económica local.



En este contexto, la directora regional de Sercotec, Natasha Alarcón, resaltó que “esta actividad se enmarca en el compromiso de nuestro gobierno en cuanto a generar diversas actividades e instancias que no solo acerquen la comunidad a interiorizarse en adquirir conocimientos para fortalecer determinados rubros, como es el comercio detallista en la actividad económica regional, sino para que también ellos estén conscientes de que son pieza clave en el proceso de reactivación económica en la que vamos encaminados”.



Por su parte, Juan Vieille, presidente de la Asociación Gremial del Comercio Detallista y Turismo de Punta Arenas, relevó la importancia que para los comerciantes significa el haber



realizado este seminario y señaló que “si bien es cierto, el panorama del comercio detallista no pasa por su mejor momento, es necesario que las personas asistan a estas actividades de capacitación, para aprender nuevas estrategias en tiempos donde todo va avanzando. Como asociación hace poco adquirimos, por ejemplo, nuevos computadores, pero es importante que los asociados los utilicen. Invitamos a acercarse a nuestra asociación para que juntos podamos potenciarnos y fortalecernos”.



Finalmente, Esteban Trafa, quien expuso a los presentes, junto con agradecer la invitación a la actividad, profirió que “revisamos las tendencias del comercio detallista a nivel nacional y, por supuesto, vimos los desafíos a los que se enfrenta la agrupación dados los desafíos a los que se enfrentan los comercios tradicionales de conveniencia y de cercanía en el resto del país. Hoy, el comercio detallista en Magallanes no vive su mejor momento puesto que hay una contracción en el consumo en la población, pero eso no significa que no se puedan ir tomando estrategias de manera tal de prepararse para los mejores tiempos que, de alguna manera, van a llegar”.



Sin duda, la realización del seminario y su contenido, apuntó a enfocar al gremio a una adaptación que les permita para enfrentar los desafíos futuros del comercio en la región.