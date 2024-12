SEREMI DE LAS CULTURAS CAROLINA HERRERA TORO SOBRE DENUNCIA POR LEY KARIN: “ESTOY DISPONIBLE PARA ENTREGAR TODOS LOS ANTECEDENTES QUE SEAN NECESARIOS”

Carolina Herrera Toro, SEREMI de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Magallanes, participó esta mañana en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones. Durante la entrevista, presentó los principales hitos culturales de la región, como la intervención artística en el Barrio Alfredo Lorca, el lanzamiento de la Política de Educación Artística y la participación de Eli Moya en el Rockódromo 2024.

Respecto a la denuncia presentada en su contra por la aplicación de la Ley Karin, declaró no haber sido notificada oficialmente: "hasta esta hora no he sido notificada de ninguna investigación o denuncia sin embargo si es que esta en curso eso va a tener que llevar su procedimiento, por supuesto que estoy disponible para entregar todos los antecedentes que sean necesarios; la ley karin que es algo nuevo ,algo que se esta implementando hace poco, cada servicio tiene sus propios protocolos para estas investigaciones, no es mucho lo que puedo agregar, yo me entero de esto por una nota (de prensa)"

​La autoridad también destacó el cierre exitoso de talleres culturales dirigidos a mujeres privadas de libertad, reafirmando su compromiso con el acceso y desarrollo cultural en Magallanes.



