SEREMI DE GOBIERNO ANDRO MIMICA GUERRERO ANALIZA EL BALANCE DE FIESTAS PATRIAS 2024 Y LA SEGURIDAD EN MAGALLANES "NO PUEDE HABER IMPUNIDAD ANTE HECHO DE VIOLENCIA Y DELICTUALES"

​Esta mañana, en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, el Seremi de Gobierno de Magallanes, Andro Mimica Guerrero, ofreció un balance sobre las celebraciones de las Fiestas Patrias 2024, destacando temas de seguridad, programas sociales y posibles medidas futuras para la región.



En relación a los incidentes registrados durante las festividades, Mimica fue enfático: “No puede haber impunidad ante hechos de violencia y delictuales”, refiriéndose a las agresiones y robos que ocurrieron en algunos sectores de la región. Subrayó la importancia de fortalecer las políticas de seguridad y pidió un seguimiento adecuado de los casos para evitar la sensación de desprotección en la ciudadanía.



Durante la conversación, también se abordaron declaraciones realizadas por la ministra del Interior, Carolina Tohá, durante las Fiestas Patrias, que causaron controversia en algunos sectores. Mimica defendió a la ministra, pidiendo un enfoque más constructivo y afirmando que “debemos ser un poco más respetuosos con nuestra ministra del Interior, en ningún caso quiso relativizar lo que ocurre en el resto del país”.



El Seremi también criticó la falta de propuestas en materia de programas sociales para la comuna, declarando que “han pasado 8 años y no hemos escuchado propuestas de programas sociales para la comuna”. No obstante, destacó que en la región de Magallanes existe una vasta experiencia que demuestra que los programas implementados en el pasado han sido efectivos y beneficiosos para la comunidad.



En cuanto a las medidas de seguridad para la región, Mimica no descartó la posibilidad de implementar un control biométrico para los pasajeros que ingresen a Magallanes por vía marítima, aérea o terrestre, una medida que ha sido debatida en distintos sectores del país. “No descartamos ninguna medida, lo que sí, estas deben ser analizadas y estudiadas… tiene que haber un debate que se dé en las cámaras. Somos muy respetuosos de las instancias”, señaló.



Finalmente, el Seremi reconoció que “la sensación de inseguridad es muy probable que se mantenga por mucho tiempo”, en línea con las preocupaciones nacionales, pero reafirmó el compromiso del gobierno regional para trabajar en soluciones a largo plazo que contribuyan a mejorar la seguridad y calidad de vida en la región.



Puedes ver la entrevista aquí:





