SERNAC DENUNCIÓ ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO A EMPRESA DE SERVICIO TÉCNICO FÉNIX POR EVENTUAL DELITO DE ESTAFA A CLIENTES EN PUNTA ARENAS

La Dirección Regional de Magallanes de SERNAC denunció ante el Ministerio Público a la empresa de servicio técnico “Fénix Servicios Integrales SpA”, ubicada en la ciudad de Punta Arenas, con el objetivo que investigue un eventual delito de estafa y apropiación indebida.



El Servicio fiscalizador adoptó esta decisión tras recibir durante 2023 y en lo que va de este 2024 una decena de reclamos de personas consumidores que relatan en sus reclamos que la empresa se apropió de los productos entregados para su reparación y de sus dineros.



Una de las personas consumidoras relata haber solicitado “un cambio de pantalla de mi celular en el servicio técnico, por un monto de 350 mil pesos, los cuales pagué en el acto. Se me indicó que en un plazo de una semana aproximadamente estaría reparado; sin embargo, eso nunca ocurrió, quiero mi dinero y mi celular”.



Otro de los relatos de las personas declara que: “Ya han pasado 8 meses desde que llevé el celular al servicio técnico para el cambio de pantalla y no me dan una respuesta. Por este servicio se pagó $320.000 para cambiarle la pantalla”.



Ante esta situación, SERNAC ofició a la empresa, pero no recibió el documento ya que se encontraba con sus oficinas cerradas, por lo que se decidió denunciar al Ministerio Público.



Es importante recordar que el SERNAC tiene competencias cuando se trata de empresas que incumplen la Ley del Consumidor, pero no cuando se refiere a supuestas empresas que nacen para defraudar, en cuyo caso debe investigar el Ministerio Público. Es decir, la Ley del Consumidor se hace cargo del incumplimiento de las empresas, pero no de delincuentes que se disfrazan de empresas para defraudar.