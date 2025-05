SERNAC PROMUEVE DERECHOS DE CONSUMIDORES DURANTE DESPLIEGUE EN PUERTO WILLIAMS

​El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), realizó un despliegue territorial en Puerto Williams con el fin de escuchar las principales necesidades de la población con respecto a las funciones de dicha institución, así como también efectuar una serie de fiscalizaciones al comercio local.



​Entre las acciones, encabezadas por la coordinadora regional de Sernac en Magallanes, Denisse Pérez Ogden, destacaron el monitoreo de precios a supermercados y minimarkets en el marco de la Ley de Protección de los Derechos de las y los Consumidores; un encuentro comunitario con habitantes de la capital provincial; inspecciones a los servicios de transporte aéreo y marítimo, y una reunión con autoridades locales para potenciar una red de protección de derechos de consumidoras y consumidores.



​Respecto a este último punto, Pérez señaló que este año se reforzará la presencia de Sernac en el territorio a través de un trabajo conjunto entre dicho servicio, la Delegación Presidencial Provincial Antártica Chilena, Armada de Chile y Municipalidad de Cabo de Hornos. Esto, no sólo con el objetivo de fiscalizar, sino que también educar a la comunidad. "Es necesario que las personas conozcan sus derechos y también los ejerzan, porque hemos visto una pasividad frente a varias vulneraciones, las cuales vamos a levantar y ver las mejores alternativas para poder trabajarlas, ya sea desde el modo educativo o desde la protección", complementó Pérez, quien instó a vecinas y vecinos a exigir al comercio local la exhibición de los precios, corroborar que el etiquetado de productos esté con su fecha de vencimiento y en idioma español, y verificar el cumplimiento de la resolución sanitaria en alimentos pertinentes.



​Por su parte, la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, resaltó el trabajo conjunto desarrollado en el reciente fin de semana, que incluyó instancias de diálogo con la comunidad. "Ya conversamos con las distintas instituciones para ejercer colaboraciones activas respecto a la fiscalización de algunas observaciones que se levantaron dentro de estos días. El trabajo seguirá siendo oportuno con las distintas instituciones, ya sea de Salud, el SAG, Carabineros de Chile, Armada de Chile, la Municipalidad, así que tenemos un gran desafío por delante y principalmente seguir teniendo en consideración de que los servicios públicos están presentes en la Provincia Antártica Chilena", sostuvo la máxima autoridad provincial.



​Asimismo, ambas autoridades hicieron un llamado a la comunidad a recurrir a los canales oficiales de Sernac en caso de evidenciar una vulneración de derechos de consumidores. Se pueden establecer reclamos o alertas ciudadanas en el sitio web www.sernac.cl, vía telefónica al 800 700 100 o presencialmente en la oficina provincial de ChileAtiende, ubicada en dependencias de la mencionada Delegación (calle O'Higgins 187, Puerto Williams), gracias al convenio de colaboración entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y Sernac.



​Encuentro comunitario



​Con respecto al encuentro comunitario llevado a cabo en la Junta de Vecinos N°1 de la ciudad de Isla Navarino, organizado conjuntamente entre Sernac y la Delegación Provincial, Pérez explicó que se entregó información sobre herramientas ciudadanas del servicio y se escucharon las necesidades de quienes asistieron. "Es súper importante: las personas deben ejercer su derecho al reclamo. No tengan miedo, las instituciones entregamos el respaldo y garantizamos para que en aquellos datos donde quisieran que se resguarden las identidades, buscar otras herramientas que puedan satisfacer esas necesidades", manifestó.



​Johana Valdés fue una de las vecinas que participó en esta instancia. La también asesora del Centro de Negocios Sercotec Cabo de Hornos, comentó que "la información que se entregó es súper valiosa, respecto a cómo debemos ejercer nuestros derechos, los canales donde debemos hacer nuestros reclamos y también el tema de la resolución de los precios que están trabajando".



​En tanto, el vecino Carlos Peña, quien hace cinco meses que retornó a la capital provincial tras más de 15 años, opinó que "es muy importante que Sernac no deje de venir a Puerto Williams a fiscalizar a los supermercados, los ferries, a fiscalizar el tema de los vuelos, y eso habla bien para la comunidad, en el sentido de que nos sentimos apoyados por Sernac".​