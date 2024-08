13 AGRUPACIONES DE MAYORES FUERON ELEGIDAS PARA CONFORMAR EL CONSEJO ASESOR DE MAYORES DE SENAMA EN MAGALLANES

​Con gran convocatoria de personas mayores se desarrolló el proceso eleccionario para conformar el Consejo Asesor Regional de Mayores del Servicio Nacional del Adulto Mayor de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, para el periodo 2024-2026.



En la provincia de Magallanes las agrupaciones elegidas fueron: Club de Adultos Mayores “Las Palomas”, Agrupación de Pensionados y Montepiados UNAP Magallanes, Socios Pasivos UMAG, Centro de Madres “Marta Brunett”, Agrupación de Personas Mayores “Plumas Literarias”, Agrupación de adultos mayores “Unión y Esfuerzo Loteo del Mar”, Las Estrellitas y Club de Adultos Mayores Damas de la Patagonia.



En tanto en la provincia de Última Esperanza los nuevos miembros son la Agrupación Jubilados y pensionados Hospital Augusto Essmann (Gladys Vera) -CAM Alegría del Sur (Juana Bahhamondez) -Nuevo Horizonte Puerto Natales (Telma Bustamante)



A ellos se unen las dos organizaciones electas como parte del Comité Regional del Adulto Mayor (CRAM), el Club de Adultos Mayores Mujeres Creativas y Club de Adultos Mayores Corazón de Maria. En tanto a fines del mes de agosto se realizarán las votaciones en la provincias de Tierra del Fuego y Antártica.



Al término de las votaciones, el Coordinador Regional de SENAMA Magallanes, Nicolás Soto Cárdenas manifestó que “para nosotros como Coordinación regional de magallanes es muy gratificante ver la cantidad de participación que tuvimos en esta elección para el CRAM y para el Consejo Asesor de Mayores en la provincia de Magallanes y también en la provincia de Última Esperanza. Invitamos a los clubes a seguir participando activamente, y seguir promoviendo un envejecimiento activo, digno y saludable para las personas mayores”



Sandra Oyarzo, presidenta de “Socios Pasivos UMAG” es quien representará a su agrupación en el nuevo Consejo Asesor de Mayores de SENAMA Magallanes, tras la votación dio a conocer su emoción porque su agrupación haya sido escogida para el periodo 2024-2024 "Me siento muy emocionada, muy feliz, porque no pensé que iba a estar dentro del consejo y la verdad que con muchas ganas de trabajar, me atreví.

Nosotros somos una agrupación nueva que todavía no lleva un año y me atreví, y aquí estoy. Gracias a la gente donde yo me presenté, les di mi plan de trabajo y les gustó. Entonces, nada más feliz, seguiré trabajando por todos los adultos mayores de la décima segunda región, porque aquí vienen de Puerto Williams, Natales, Porvenir y todos juntos haremos una muy buena mesa de trabajo junto al seremi y SENAMA. Feliz y agradecida de todas las personas que confiaron en mí y creyeron en mí. Esto es muy lindo, ayudar a todos nuestros pares."



En tanto la presidenta del Club de Adultos Mayores “Corazón de Maria”, María Angélica Villegas destacó el proceso y agradeció que su club haya resultado electo "Gracias a lo que confiaron en mí y, bueno, a paso firme, como se dice puro corazón. Sacar ideas y ese es mi aporte para el adulto mayor, el cual me siento identificada. Hay muchas cosas que el adulto mayor no tiene, primero que nada, una buena calidad de vida y creo que un granito de arena va a hacer posible."



Los Consejos Asesores de Mayores son organismos consultivos del SENAMA, de entre 10 y 20 integrantes, que se encuentran en cada región de Chile. Estos consejos son compuestos por organizaciones de la sociedad civil de personas mayores (clubes de adulto mayor, uniones comunales, asociaciones, federaciones y otros), quienes son electos por sus pares cada 2 años, y trabajan de manera activa con SENAMA para conocer, sugerir y colaborar en la difusión y ejecución de políticas públicas del servicio.