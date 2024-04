ALEJANDRO AVENDAÑO GALLARDO: “AUTORIDADES DEBEN REVISAR Y EXPLICAR QUE IMPACTO HA TENIDO QUE EL PARQUE EÓLICO DE ENAP ESTE APORTANDO ENERGÍA ELÉCTRICA A MAGALLANES DONDE EL GOBIERNO REGIONAL TUVO UN IMPORTANTE APORTE EN SU CONSTRUCCIÓN Y COMO SE VE REFLEJADO EN LAS TARIFAS ELÉCTRICAS”

​Así lo señalo Alejandro Avendaño Gallardo, como ha impactado el aporte de energía de Enap a través del Parque Eólico Vientos Patagónicos ubicado en Cabo Negro y se interconecto a la red de distribución aportando 10 mil MW (mega watt), cuya única energía que consume es el viento, este aporte alimenta a 15 mil hogares en nuestra ciudad, este proyecto tuvo un costo de 22 millones de dólares de los cuales 5 millones de dólares fueron aportados por el gobierno regional, se supone y así se dijo en su momento con el ingreso de esta energía regularía la tarifa a la baja y la realidad hoy es que pagamos la energía más cara de Chile.

Esto aún más con la eliminación del cobro extra en las tarifas eléctricas de invierno que anuncio gobierno del presidente Boric y que ya esta en vigencia y que implicaría un incremento considerable en las cuentas de los hogares y así alivianar la carga de gastos de las familias durante los meses de otoño e invierno y con esta medida frenar el alza de un 20% en este periodo.

Pero se necesita una explicación y aclaración de la autoridad como impacta al menos en nuestra región en un comienzo se habló que las tarifas eléctricas bajarían un 30% y esto no es así, ya que la tarifa invierno limite es de 350 KW/h y se debe sobrepasar los 430 KW/h y solo la diferencia que sobrepase tiene un incremento de tarifa de un 30% y el promedio de consumo de energía eléctrica en magallanes es de 180 KW/h por lo tanto impacto para la ciudadanía no tendría.

Hoy en magallanes pagamos una tarifa mas alta por kW/h que la región metropolitana, siendo que Edelmag en la región alimenta sus generadores con gas natural a diferencia del resto del país que lo hace con diésel, carbón etc., más aún el gas natural que paga Edelmag es a un precio privilegiado por parte de Gasco, menor incluso a lo que paga la ciudadanía e incluso los primeros 25.000 metros cúbicos son bonificados.

Esperamos se dé una explicación y aclaración por parte de las autoridades competentes y que la ciudadanía que no lo esta pasando bien tenga claridad y como es posible que el estado aporte en un parque eólico (Enap) y el beneficiado sea el privado y no la población finalizo señalando Avendaño.