ASOCIACIÓN DE HOTELES Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE TORRES DEL PAINE MANTENDRÁ SU DIRECTORIO HASTA 2025

​La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine, HYST, anunció la continuidad de su directorio por un nuevo periodo hasta el año 2025. En este nuevo ciclo, el directorio seguirá liderado por su presidente, Rodrigo Bustamante, Mauricio Kusanovic como vicepresidente, Aleksandar Mihovilovic como Tesorero, Victoria Solo de Zaldívar como secretaria, y por los directores, Mariana Ramírez y Rodrigo Meunier.

Junto con agradecer el apoyo de los socios, el presidente, Rodrigo Bustamante, expresó su agradecimiento por la confianza depositada en su liderazgo y reafirmó el compromiso de la asociación con el turismo sustentable. "Nuestro objetivo es continuar potenciando a Torres del Paine como un destino de clase mundial, garantizando que nuestras prácticas contribuyan a la conservación del medio ambiente y al desarrollo económico local," puntualizo.

Respecto a los principales desafíos, Mauricio Kusanovic, vicepresidente del gremio que reúne empresas y servicios de Torres del Paine, destacó que “uno de ellos es continuar la senda de recuperación que nos trazamos post covid, para que el turismo siga siendo una industria pujante, que tanto bienestar y desarrollo ha traído para Chile y Magallanes, sobre todo para su gente, su comunidad. También me parece relevante continuar posicionando al turismo sostenible, como una de las herramientas de conservación más importantes de las áreas silvestres protegidas, tanto públicas como privadas, pero que a esta altura está probado de que lo que no se valora no se cuida. El turismo en áreas silvestres protegidas ha puesto esto sobre la mesa, el cuidar nuestro territorio, conocerlo, entenderlo y ponerlo en valor”.

Asimismo, destacó el apoyo y colaboración que existe entre los gremios del turismo de Magallanes “queremos continuar siendo un portavoz en colaboración con los diferentes gremios de la región de Magallanes, del sector privado. Un sector pujante, que ha tenido varios desafíos este último año, y los seguirá teniendo. Una voz unida que tiene una conciencia, que tiene una mirada a largo plazo, me parece relevante que tenga voz y voto para hacer contrapeso muchas veces a las decisiones centralistas”.



La Asociación de Hoteles y Servicios de Turísticos de Torres del Paine, HYST, fue fundada con el propósito de unificar y fortalecer la oferta turística de Torres del Paine, trabajando arduamente para mejorar la infraestructura, los servicios y la promoción del parque nacional, considerado uno de los destinos más espectaculares del mundo.

Con la continuación de su directorio, la asociación reafirma su compromiso con la excelencia y la innovación en la industria turística, asegurando que Torres del Paine siga siendo un referente en turismo de naturaleza y aventura.